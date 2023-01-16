Военная спецоперация на Украине 16 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британия не передаст Украине ударные вертолеты "Апачи". В военном ведомстве Соединенного Королевства дали понять, что данные вертолеты точно не попадут в очередной пакет помощи ВСУ, о котором в ближайшее время официально объявит Лондон.

Минобороны России сообщает об успехе в наступлении армии РФ на Артемовск. Штурмовые отряды с Воздушно-десантными войсками при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии закрепились на северных окраинах Артемовска и станции Соль.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что положительно оценивает ход военной спецоперации России на Украине. По его словам, в ходе СВО наблюдается "положительная динамика". Путин также подчеркнул, что российские бойцы еще не раз порадуют хорошими результатами в зоне СВО.

Минобороны России подтвердило нанесение мощного ракетного удара по системе военного управления Украины и объектам энергетики.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также по денацификации и демилитаризации Украины. О проведении СВО в феврале прошлого года публично объявил президент РФ Владимир Путин, также обозначив все основные цели спецоперации. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 января 2023 года.