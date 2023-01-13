Житель Соледара рассказал, что сделали российские военные в первые часы после освобождения города

Житель Соледара рассказал о первых часах после освобождения города. Фото: REUTERS

Российские военные помогли мирным жителям продуктами и сигаретами в первые часы после освобождения Соледара. Об этом рассказал РИА Новости житель освобожденного города Андрей Шистка.

Мужчина уточнил, что вначале российские военные проверили его и его супругу на причастность к деятельности националистов.

«А когда уже полностью нас проверили – и чай, и сигареты, и покушать», - цитирует агентство рассказ Андрея Шистки.

Также сообщается, что мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерск.

Ранее житель Соледара рассказал, как украинских военных «вели на мясо».

Как Соледар встречает русских военных, читайте здесь на KP.RU.

Что на самом деле означает взятие под контроль Соледара для России, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем советник Зеленского Арестович рассказал, как украинские подразделения бегут под Соледаром целыми ротами.

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