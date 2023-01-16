Вместо уволенного из МХТ им. Чехова русофоба Дмитрия Назарова на роль Воланда поставили звезду «Домашнего ареста»

Актер Анатолий Кот.

Известный скандальными выходками Дмитрий Назаров очень долгое время злил частушками руководство футбольного клуба «Спартак» (Москва), а потом решил переключиться на геополитическую повестку. Служивший в легендарном театре МХТ им. Чехова (спонсируется государственными банками) почти 20 лет артист на собственном ютуб-канале начал упражняться в остроумии по поводу СВО. И предсказуемо поплатился. Худрук театра Константин Хабенский принял решение уволить и Назарова, и его жену — актрису Ольгу Васильеву.

Звезда сериала «Кухня» решил было прикинуться «чайником» и некоторое время вводил в заблуждение СМИ, уверяя, что ничего об этом «не знает». Однако позже театр подтвердил печальную новость — Назарова в Камергерском больше не будет. Его страница уже удалена из мхатовского раздела «Труппа».

Афиша спектакля "Корень любви".

А на место Дмитрия, что логично, в спектакли начинают вводить других артистов. Так, Воланда в «Мастере и Маргарите» теперь будет играть Анатолий Кот, хорошо известный зрителю по ролям советских и немецких офицеров, бизнесменов, а также сотрудника ФСБ в сериале «Домашний арест».

- 29 января роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита» впервые исполнит артист Театра Сатиры Анатолий Кот, - сообщили в МХТ им. Чехова.

Анатолий Кот известен телезрителю по ролям советских и немецких офицеров, бизнесменов, а также сотрудника ФСБ в сериале «Домашний арест».

Подобная реакция довольно очевидна. И к «решению сверху», конечно, никакого отношения не имеет. Ведь антрепризный спектакль «Корень любви» в Нижнем Тагиле отменили «снизу»: зрители не захотели видеть за собственные деньги игру актера, унижающего русскую армию и государство. Где теперь будет работать Назаров — пока неизвестно. Съемок в России у него пока нет.

Готовится к релизу новая экранизация "12 стульев" с Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым.

В текущем году должна выйти очередная экранизация «12 стульев», где Остапа Бендера играет Дмитрий Нагиев, а Кису Воробьянинова — Дмитрий Назаров. Оба, как известно, находятся в опале.