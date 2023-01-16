Алла Пугачева выступила в Тель-Авиве после премьеры

Алла Пугачева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жизнь Аллы Пугачевой в Израиле идет своим чередом. Певица почти год живет с семьей в Тель-Авиве. Звезда эстрады выходит в свет и охотно общается с русскоязычными поклонниками. На днях она выступила перед публикой.

Алла Пугачева пришла на кинопремьеру в Тель-Авиве. 73-летняя Примадонна посмотрела фильма "Мама, я дома". Картина, вероятно, ей пришлась по душе.

Алла Борисовна внезапно для всех даже выступила с речью. Она призналась, что осталась под большим впечатлением от драмы с Ксенией Раппопорт и Юрием Борисовым в главных ролях.

"Потрясающе, просто потрясающе. В напряжении держит этот фильм. Почему я даже вскочила - я с предложением. Чтобы сделать продолжение. Нам очень хочется еще посмотреть. Это успех!" - не сдерживала эмоций артистка. В этот момент зрители зааплодировали звезде.

Судя по всему она находилась в хорошем настроении, да и выглядела довольно свежо.

Ранее приятель Пугачевой рассказал, что на чужбине она на не бедствует. "Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет! Такие деньги, какие есть у нее, многим даже и не снились", - сообщил стилист Джордж Ровалс.

По его словам, она всегда откладывала "на черный день". "Во-первых, проценты капают из банков - приличная сумма. А во-вторых, если будет действительно плохо, то она просто выйдет на сцену. Ей уже и петь не надо: просто выходить и открывать рот под фонограмму. Алла - вечная...." - резюмировал стилист.