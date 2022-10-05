Пропавшая Кристина Орбакайте объявилась и сделала заявление

Орбакайте отключила телефон. До сих пор не известно, где она находится Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте нарушила молчание после отъезда Аллы Пугачевой из России. Старшая дочь Примадонны сделала заявление.

Кристина Орбакайте бесследно пропала после смерти Бориса Моисеева в конце сентября. Потом случился внезапный переезд Аллы Пугачевой в Израиль. Народ ждал от Кристины заявлений. Но она не дала ни одного комментария. Не пришла знаменитость и на похороны Моисеева, который называл ее своей дочерью.

Орбакайте отключила телефон. До сих пор не известно, где она находится. Впрочем, в афише "Современника" на 11 октября заявлен спектакль с участием артистки. Об отмене представления не сообщается.

А на днях артистка все-таки объявилась в публичном пространстве и разместила трогательный пост в блоге. Она поздравила всех причастных с Днем учителя и поделилась своими школьными воспоминаниями.

Певица рассказала об учительнице музыке Елене Борисовне. Звезда назвала свою наставницу "гениальной женщиной". "Спасибо за вашу мудрость и терпение. Передаю свое глубочайшее уважение всем учителям в моей жизни и всем, кто выбрал это призвание", - отметила Орбакайте.

К слову, в окружении знаменитости говорят, что она переживает крайне тяжелый период жизни. Сначала смерть Моисеева, с которым Кристина была очень близка, потом отъезд матери и последовавшая вслед за этим критика Примадонны, которую окрестили чуть ли не предательницей Родины.