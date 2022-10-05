Ксения Собчак врезала хулителям Аллы Пугачевой: "Мочить великую певицу - холопство"

Ксения Собчак потребовала от злопыхателей прекратить "мочить великую певицу" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последнее заявление Аллы Пугачевой из Израиля разделило общество на два лагеря. Одни осуждают Примадонну за резкие высказывания, другие, напротив, призывают прекратить травлю артистки.

Ксения Собчак потребовала от злопыхателей прекратить "мочить великую певицу" Аллу Пугачеву. Жена Константина Богомолова напомнила, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение. "Считаю, что мочить великую певицу за ее позицию - холопство. Вы можете не соглашаться, но то, с какой ненавистью и какими методами все это делается, - ниже плинтуса", - написала блондинка.

А вот музыкальный критик Сергей Соседов, не стесняясь в словах, в пух и прах разнес певицу, которая вместе с детьми улетела в Израиль. "Что обсуждать бредни маразматички? Если бы это было мнение авторитетного и достойного человека, то ладно. А обсуждать вышедшую в тираж старуху, давно брызжущую ядом на всех и вся, просто бессмысленно", - сказал шоумен.

Он авторитетно заявил, что у "Пугачевой давно нет армии поклонников": "Многие ушли в мир иной, а другие состарились вместе с ней. Она была популярна в советское время, но сейчас время изменилось, в новый век она не вошла".

Иосиф Пригожин считает, что Пугачева - очень влиятельная женщина. "Но она всегда была диктатором по сути, и этого не отменить. И подобные заявления в крайней степени не достойны великой женщины", - заявил муж певицы Валерии.

Не понравилось высказывание исполнительницы и звезде сериала "Каменская" Сергею Никоненко. "Она все время пиарится и на этом пиаре делает какие-то капиталы наверняка. Они все продажные. Мальчишка, которого она пригрела... Для них понятий «Родина» и «Отечество» не существует. Где платят, там у них и Родина. Для меня они грязные люди... Что Алла, что ее мальчишка", - заявил актер.

Напомним, в конце сентября Примадонна с детьми Лизой и Гарри улетела в Израиль на частном самолете. Она несколько дней после отъезда хранила молчание. А 4 октября посвятила своим хулителям дерзкий пост: "Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами".