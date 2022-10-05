Известный актер обнародовал неприглядную правду о Юлии Меньшовой

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Юлия Меньшова в недавнем интервью с Николаем Цискаридзе обсудила актера Станислава Садальского. Танцовщик постоянно попадает под шквал критики одиозного артиста. Как выяснилось, доставалось от него и дочери Владимира Меньшова. Однако откровения артистов возмутили Садальского. Он ответил Юле и вывалил всю правду про работу Меньшовой на Первом канале.

Станислава Садальского задели за живое слова Юлии Меньшовой о том, что ей в бытность работы на Первом канале в шоу "Сегодня вечером" доставалось от актера. Мол он "вставлял ей палки в колеса". Актер разразился гневной тирадой в адрес дочери Владимира Меньшова.

"Юля, простите, но вы начали первая, сказав, что я «вставляю палки в колеса…» Ну и каким образом?" - поинтересовался артист.

После чего отметил: "Мне, правда, не нравилось, как вы вели передачу. Не раскрывал я зрителям и то, каким образом вы попали на Первый канал, сколько титанических усилий пришлось приложить вашему отцу, знаменитому режиссеру".

После чего Садальский пожелал Меньшовой "найти себя". Он также опроверг заявления Юлии о том, что ее вновь позвали в шоу, но она отказалась возвращаться на прежнее место, не желая "входить в одну воду дважды". "Кстати никто вас обратно не приглашал на Первый", - рубанул Садальский.