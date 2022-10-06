Сбежавший в Израиль Михаил Шац* бросил в России могилы родителей и впал в тоску

Михаил Шац больше полугода находится в Израиле Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Михаил Шац* несколько месяцев назад сбежал из России. Артист не раскрывал свое местоположение. Его бывшая жена Татьяна Лазарева* была куда более разговорчива. Она объявила, что мужчина поселился Израиле. На днях телеведущий вышел на связь и рассказал о своей жизни на чужбине. Тоскующий по Родине артист признался, что никогда не сможет увидеть могилы своих родителей.

Михаил Шац больше полугода находится в Израиле. У него есть гражданство этой страны. "Миша уехал из Москвы, полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать... Получилось так, что каждый теперь живет своей отдельной жизнью", - делилась Татьяна Лазарева.

Меж тем в последнее время комик не устает повторять, что тоскует по России. "Мне очень тяжело думать о том, что я никогда не смогу вернуться в Россию. Я очень люблю эту страну, города, людей. На кладбище лежат мои мама и папа, бабушка и дедушка. Я всегда обожал Питер. Мне горько осознавать, что я не смогу вернуться в этот город", - поведал 57-летний ведущий.

При этом артист не уточнил, по какой причине не может вернуться на Родину, которая дала ему и славу, и деньги. Ведь из России его никто не гнал.

Он не скрывает, что переживает и за своих детей. От Лазаревой у артиста две дочери - Соня и Тоня. "Страшно представить себе переживания детей, те эмоции, которые они сейчас проживают, видя, как рушится на глазах жизнь семьи. Нельзя оставлять их с этим один на один", - говорил он.

Стоит отметить, что младшая наследница учится в Англии, а старшая Софья уехала сначала к маме в Испанию, а потом перебралась к отцу. Девушка не скрывала, что ей пришлось нелегко на новом месте.

"Первые три месяца я находилась в какой-то прострации абсолютно. У меня было четкое ощущение, что я вернусь в Россию. Для меня это не было завершенным решением. Но при этом ты находишься в дымке, с непониманием того, что произойдет с местом, в котором ты жил до этого. Не пониманием, что делать со своей жизнью..." - отмечала 24-летняя Софья.

*Минюст РФ включил Михаила Шаца и Татьяну Лазареву в список физлиц-иноагентов