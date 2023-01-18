Утопает в розах. Как выглядит могила Инны Чуриковой на следующий день после похорон

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Замечательная актриса Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Сообщается, что причиной ее смерти стали кисты в головном мозге.

Похоронили знаменитую актрису на главном московском некрополе - Новодевичьем кладбище.

Проститься с артисткой пришли тысячи россиян, ее родные, коллеги и друзья. После отпевания в храме Христа Спасителя, гроб с телом легендарной актрисы доставили на Новодевичье кладбище.

Инну Чурикову похоронили на участке рядом с режиссером Марком Захаровым. Рядом с ней покоятся Василий Лановой и Владимир Меньшов.

Могила Инны Чуриковой сейчас засыпана цветами. Она утопает в венках, розах и гвоздиках. На ней лежит венок от Никиты Михалкова и других известных режиссеров и актеров. А также от Московской городской администрации, различных посольств, музеев, театров.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Инна Чурикова, одна из лучших артисток в истории СССР, прославилась благодаря ролям в картинах «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Тот самый Мюнхгаузен».