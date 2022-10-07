Москва при обеспечении ядерного сдерживания учтет призывы Зеленского к превентивным ударам

В МИД России заявили, что РФ будет учитывать заявление Зеленского о превентивных ударах при обеспечении мер ядерного сдерживания. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания будет учитывать призывы президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО нанести превентивные удары по России. Об этом в пятницу 7 октября заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

Воронцов напомнил, что украинский президент не впервые задействует связанную с ядерным оружием риторику в своих публичных выступлениях и призвал делегатов послушать первоисточник выступления Владимира Зеленского, в котором он призывает НАТО к превентивным ударам.

«Мы обязательно будем отслеживать и учитывать эти заявления президента Зеленского при принятии необходимых мер по обеспечению ядерного сдерживания и по обеспечению безопасности РФ в соответствии с военной доктриной РФ, а также с основами политики в области ядерного сдерживания», - цитирует Воронцова РИА Новости.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.

В Кремле назвали требования Зеленского о превентивных ударах НАТО по России призывом к началу мировой войны.

Тем временем США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие.

Также сообщалось, что НАТО не видит признаков повышенной готовности ядерных сил России.