Движение по Крымскому мосту обещают открыть вечером, 8 октября

В результате взрыва на Крымском мосту обрушены две секции автомобильной части сооружения. Фото: REUTERS

Удар по Крымскому мосту, конечно, нанесен, но все не так плохо, как могло бы быть. Обрушены две секции автомобильной части моста, ведущей в сторону полуострова. Но, как оказалось, остальное уцелело.

- Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме, – заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

В министерстве добавили, что безопасность моста усилят. Вест транспорт пока будут усиленно досматривать.

- До конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме этого, не повреждены судовые пролеты Крымского моста. Технически никто не мешает движению судов. Правда, на время следствия, судоходство все же приостановили. Сервис MarineTraffic показывает, что около Керченского пролива скопились десятки кораблей.

Паромная переправа в Крым будет возобновлена в любом случае. Из-за ограничения проезда на мосту начнут скапливаться пробки. Чтобы доставка товаров не прекращалась, и запускаются паромы.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел утром в субботу, 8 октября. Предварительно погибло три человека. Кроме этого, сгорело семь вагонов с топливом на товарном поезде, ехавшем рядом с местом взрыва.

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