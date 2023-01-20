Военная спецоперация на Украине 20 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в рамках СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные "сжимают клещи" вокруг Артемовска (Бахмута) в Донецкой народной республике и в ближайшее время начнут освобождение этого города Донбасса, заявил военкор KP.RU Александр Коц.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил вернуть незаконно усыновленных иностранцами детей Донбасса на Родину.

Росгвардейцы - участники специальной военной операции РФ на Украине посетили Крещенскую литургию в Луганской Народной Республике.

Минобороны России сообщило о занятии выгодных рубежей на Южно-Донецком направлении. Российские военных в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО уничтожили за сутки сотни украинских националистов и десятки единиц бронетехники, отмечается в официальном брифинге военного ведомства РФ.

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков ВСУ, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 января 2023 года