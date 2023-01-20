Актер Дмитрий Назаров сорвался после увольнения из МХТ

Дмитрий Назаров с недавних пор безработный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Назаров с недавних пор безработный. Константин Хабенский уволил актера и его жену Ольгу Васильеву из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания. Теперь изгнанный из театра артист привыкает к новому статусу, но это дается ему нелегко.

Уволенный Константином Хабенским из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров потерял место не только в театре. Как стало известно, актера перестали звать и в новые кинопроекты. Кроме того, многие поклонники разочаровались в знаменитости, отвернувшейся от России в трудный момент.

Сейчас же Назаров рискует потерять остатки уважения. У него сдают нервы. Недавно у знаменитости случился срыв и он без причины накинулся на одного из поклонников. Мужчина в блоге актера спросил у кумира о его планах на предстоящие выступления.

Артист заявил, что "перед ним якобы извиняются целые города ". Он также сообщил, что те, кто принимал решения об отмене выступлений, "обокрали" публику. Стоит отметить, что никаких подтверждений слов знаменитости нет. Более того, никто из коллег актера пока не высказался в его поддержку.

Досталось и фанату. Назаров обругал его, не стесняясь в выражениях. "Нижний Новгород, Челябинск, Нижний Тагил просят прощения за нескольких идиотов, которые их обворовали, не пустив меня. Поняли, педагог оральный?!" - сорвался 65-летний пенсионер.