Актриса Анастасия Мельникова проходит гормональную терапию из-за тяжелой болезни

Актриса Анастасия Мельникова. Фото: кадр из телепередачи НТВ

Анастасия Мельникова больше года сражается с тяжелым недугом. О своей болезни актриса рассказала несколько месяцев назад после того, как поклонники обратили внимание на изменения во внешности кумира. Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный" сильно располнела. Как выяснилось, Мельникова до сих пор проходит гормональную терапию.

Анастасия Мельникова переживает страшный период. У нее диагностировали серьезное заболевание, из-за которого изменилась ее внешность. Звезда перенесла несколько операций, передвигалась в инвалидной коляске.

Врачи делают все возможное для того, чтобы помочь именитой пациентке. Но, как отмечала 53-летняя Мельникова, ей даже диагноз не говорят. Из-за гормональной терапии актриса располнела.

Фото: кадр из телепередачи НТВ

"Да, после гормонотерапии я стала такая. Потом ее сменили на другую - сдулась. Потом опять гормоны - снова такая. Хочу хорошо выглядеть, очень хочу. Я все для этого делаю, но есть данность. Устраивать мне из этого трагедию что ли? Завернуться в белую простынку и ползти к кладбищу? Не дождетесь!" - заявила актриса в эфире программы Пятого канала "Светская хроника".

Прокомментировала она и нашумевшие слухи о том, что собралась уходить в монастырь. В трудные женщина времена обратилась к Богу и попросила у него не только защиты, но и поддержки. "В монастырь идут не от беды, не от ощущения несчастья или страданий, а от полноты благодати и невероятной радости и счастья", - резюмировала артистка.