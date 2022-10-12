Военная спецоперация на Украине 12 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года.

Лидеры стран "Большой семерки" пообещали Киеву поддержку в различных сферах. Речь идет о гуманитарной, финансовой, дипломатической, военной и юридической поддержке, сказано в заявлении, принятом по итогам внеочередной встречи лидеров G7. Они также подчеркнули, что не ограничивают сроки поддержки Украины, отметив, что будут помогать Киеву столько, "сколько потребуется".

Соединенные Штаты рассчитывают поставить Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS в самом ближайшем будущем, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что Вашингтон продолжит обсуждать с Киевом возможность поставки дополнительных систем противовоздушной обороны.

Владелец корпорации SpaceX, миллиардер Илон Маск опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы разговаривал с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как публиковать в Twitter план по мирному урегулированию на Украине. Он также добавил, что разговаривал с Путиным 18 месяцев назад.