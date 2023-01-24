Жена Александра Реввы отдыхает на мальдивской вилле стоимостью 230 тысяч за ночь

Александр Ревва с женой Анжеликой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Ревва более десять лет счастлив в браке с женой Анжеликой. Избранница родила шоумену чудесных дочек. Артист супругу обожает и ничего для нее не жалеет. Пока шоумен зарабатывает на корпоративах, его супруга познает дзен на мальдивской вилле от 230 тысяч за ночь.

Жена Александра Реввы отдыхает на Мальдивах. Анжелика наслаждается райским уголком на берегу Индийского океана и делится живописными кадрами с публикой.

Супруга 48-летнего шоумена показала себя во всей красе. Женщина позирует в бикини, принимает соблазнительные позы.

Первые дни Анжелика проводила время на одной вилле. Теперь же находится на другой, стоимость которой начинается от 230 тысяч рублей за ночь. "Лучшее сочетание, что встречалось мне на Мальдивах… Соединение комфорта и экологичности. Здесь все ходят босиком, везде и всегда, кроме спортзала, естественно", - пишет она.

Фото: социальные сети

А еще супруга шоумена каждый день обнимается с древним деревом. "Наверное, только природа и медитации могут восстановить силы и наполнить энергией. Здесь вы найдете все для этого. Еще одна особенность - кролики, которых много на острове, они живут в естественной среде, ручные абсолютно", - не скрывает своего восхищения 39-летняя Анжелика.

Ревва не только нежится у океана, но и занимается йогой, медитирует и собирается попробовать впервые скалодром.

Стоит отметить, что шикарный отдых женщина может себе позволить. В начале января Александр давал концерт в Дубае. Билет на вечеринку стоил от 65 тысяч до 167 тысяч рублей. Певец блистал на сцене в черном сюртуке. В привычной манере он общался с публикой в амплуа Артура Пирожкова.

Фото: социальные сети

Ранее стало известно, что супруга знаменитого шоумена приобрела элитные апартаменты в одном из небоскребов "Москва-Сити". Теперь она владеет жилплощадью в 250 квадратных метров за 170 миллионов рублей.

Это не единственная дорогостоящая недвижимость популярного шоумена. Так, у него есть дом в Подмосковье, который находится в 50 километрах от МКАД. На участке стоит коттедж в 250 квадратных метров - дизайн дома Ревва продумывал с супругой. Также Александр раскошелился на апартаменты в Дубае. По самым скромным прикидкам, они обошлись ему в 42 миллиона рублей. Зато теперь у звезды Comedy Club есть вид на жительство в ОАЭ.