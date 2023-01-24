Воровали миллиарды, летели головы: Что на самом деле означают массовые отставки в окружении Зеленского

Зеленский отправил в отставку сразу несколько своих соратников. Фото: REUTERS

Непросто началась эта неделя для команды Зеленского. Целая череда отставок, больше похожая на эпидемию смертельного вируса, вырвала из рядов его команды сразу несколько видных деятелей. Первым по значимости стал заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Кирилл Тимошенко.

Этой фигурой пришлось пожертвовать, чтобы очистить ряды команды от "подозрений в коррупции". Смешно, конечно, звучит, в отношении человека, который курировал программу "Большая стройка", которую на Украине метко назвали "Большое воровство", укравшего (конечно, не в одиночку) не менее 50 млрд. гривен на программе дорожного строительства и ремонта, запустившего руки в гуманитарку на несколько десятков миллионов долларов в свой карман в воюющей стране. И после этого всего, о чем все на Украине прекрасно осведомлены, он написал заявление об отставке по собственному желанию, подписав его: "Честь имею!" Хотя еще за день до того собирался "бороться".

Многочисленные скандалы с присвоением гуманитарной помощи и перепродаже ее через коммерческие магазины настоящими ОПГ, сформированными с участием близких к Тимошенко людей, которые звучали не один месяц, тоже явно сыграли свою роль в этой истории. Вот только такие же "экспроприации" производились и в пользу Ермака. Это были две конкурирующие в борьбе за финансовый потоки команды под командованием Ермака и Тимошенко. Оба при этом являлись "человеками" Зеленского, но воровали, независимо друг от друга, не забывая о щедрых взносах патрону.

Жертвой коррупционного скандала стал и замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. После скандала с поставкой продовольствия ВСУ по вдвое-втрое завышенным ценам стульчик вполне ощутимо зашатался под самим министром обороны Алексеем Резниковым, но его, как говорят осведомленные источники, спас все тот же всесильный Ермак, правая рука Зеленского. Хотя все чаще и больше кажется, что он является и мозгами украинского президента – такая совершенно непубличная фигура, серый кардинал украинского престола. Или гетманства, если следовать историческим традициям. Собственно говоря, знаменитый украинский изменник русскому царю Мазепа тоже большую часть жизни проработал писарем при гетмане.

Кто еще слетел со своих насиженных и тепленьких местечек? Иван Лукеря – заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, его коллега по тому же министерству, еще один замминистра Вячеслав Негода, замминистра социальной политики Виталий Музыченко. Можно было бы, конечно, здесь тихо и саркастически похихикать в уголок, мол, зачем в стране нужны заместители министра по тому, чего в стране нет. Если вся соцполитика сводится к распределению полученного от Запада финансирования, а вся инфраструктура превращается в пыль и труху, не без участия наших российских войск. Но в таком случае было бы логичней увольнять сразу министров, а не ограничиваться их заместителями. Кстати, если бы Запад поставил на распределение выделенных финансов по статьям расходов в разделе "Социальная политика", то украинцы явно получили бы больше, потому что в процессе просто меньше разворовали бы этих денег.

Нет, вся прелесть ситуации с очередью отставок высокопоставленных фигурантов заключается в том, что их поставили перед выбором: отставки или знакомство с уголовными делами, СБУ и тюремными сроками после судов. Клятвы в личной преданности Ермаку от них не нужны, у него на эти посты свои люди заготовлены уже. А "доказухи" по каждому из них более, чем достаточно не для одного срока, а сразу на несколько уголовных дел. Но арестовывать их чревато – высоко сидели, много знают, лучше пусть по-тихому убираются, куда хотят…

Лишились своих постов и пятеро нынешних руководителей областей. Обезглавили Днепропетровскую, Запорожскую, Киевскую, Сумскую и Херсонскую области. И из этих пятерых только экс-глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба (не бойтесь, это не глава МИД, а другой Кулеба) может свою нынешнюю отставку записать себе в актив, потому что, по слухам, его прочат на место уволенного Тимошенко, на должность заместителя Ермака.

И выбор этих, назовем их губернаторами, персон также свидетельствует о том, что Ермак вместе с Зеленским зачищают "поляну" под себя. за исключением Кулебы, эти губернаторы проявляли некоторую неудовлетворенность работой Киева, позволяли себе легкую фронду во главе с мэром Киева Виталием "златоустом" Кличко, в том числе, по поводу финансирования "пунктов незламности" для обогрева населения, но, самое главное, были весьма важными звеньями в "обогатительной" машине Тимошенко.

Теперь впору приготовиться и мэру Днепропетровска Борису Филатову, который неосторожно образовал вместе с украинской по происхождению конгрессвумен республиканкой Викторией Спартц союз, направленный против Ермака. Единственное, что может спасти Бориса "авешатьмыихбудемпотом" Филатова, это трудность замены равнозначной ему фигурой.

Зеленский не посадил никого из коррупционеров из своего окружения, хотя посадки обещал, избираясь на пост президента (да чего он там, как в пошлом анекдоте, не обещал), он просто отправил наиболее засветившиеся и одиозные фигуры в отставку вместе с наворованными ими миллионами и миллиардами. И, более того, зачистив до того информационное поле от любой оппозиции, теперь он сосредоточил в одних руках все финансовые потоки. И это руки его, извините, правой руки – Андрея Ермака.

Разве что за исключением нелегальной торговли оружием назначенными на этот ответственный участок функционерами ВСУ. Но это вотчина Главкома ВСУ Залужного. По крайней мере, пока. Или до тех пор, когда его не заменит более доверенный в глазах Зеленского генерал.

Собственно, вот в этом и заключается суть отставок и карьерных пертурбаций в кубле команды Зеленского, где тех, кто послабее, жрут без всякого сожаления сильнейшие. Ну а попутно Зеленский еще отчитался перед Вашингтоном о том, как он бескомпромиссно и не жалея себя борется с коррупцией.