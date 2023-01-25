Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 января 2023 года: Почему провалился десант ВСУ на Каховку и зачем Зеленский проводит большую чистку в окружении

Попытка подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки была жестко пресечена. Фото: REUTERS

Десант на Каховку вновь не прошел

Попытка подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки была жестко пресечена. В районе населенного пункта Корсунки на правом берегу великой русской реки было обнаружено скопление БМП и живой силы противника. По ним ударили из всего, что горит. Итог для бандеровцев печален: шесть истлевших боевых машин пехоты, три затонувших у берега катера, более роты ушедших в небытие «воинов света». Ранее ВСУ два дня обстреливали Новую Каховку из арторудий. Готовились к десанту. Подготовка оказалась неудачной. Учите матчасть.

В Крыму пойманы террористы

На Крымском полуострове сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещенной на территории РФ). Ее потуги координировалась с территории незалежной. Были задержаны шесть участников террористической структуры. По данным ФСБ, при координации действий эмиссаров террористической организации, пребывающих на Украине, «данные лица вели целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии». Попытки вербовать в свои ряды жителей России из числа местных мусульман провалились.

Выставит ли США счет Зеленскому?

Чак Каллесто, экс-кандидат в конгресс от Флориды, сообщил, что Соединенным Штатам вместо танков надо выставить Зеленскому большой счет. Каллесто заявил: «Сенатор Грэм призвал США направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Но единственное, что необходимо отправить Зеленскому – это многомиллиардный счет». Характерно, что накануне в Пентагоне заявили, что США не будут поставлять Киеву танки Abrams из-за дороговизны обслуживания этой тяжелой техники. Тяжелая техника — тяжелый выбор, тяжелые времена...

От шестого президента бегут как от огня

Кирилл Тимошенко, замглавы офиса президента Украины , подтвердил информацию о своей отставке с этого поста. Он поблагодарил украинского президента «за доверие и возможность делать добрые дела».Тимошенко выразил благодарность каждому главе областных военных администраций и написал «до встречи». Ранее от Зеленского сбежал его советник и главный оракул незалежной Арестович. Также в пяти областях сменились главы администраций, а в правительстве - три заместителя министра. Баба с возу — кобыле легче. Хорошими делами прославиться нельзя.

Танковые экипажи будут иностранными

Поскольку ВСУ не смогут сами обслуживать натовские танки, которые Киеву все-таки поставят в незалежную со дня на день, на линию соприкосновения прибудут несколько сот западных специалистов по бронетехнике. Речь о батальоне из 40 танков и порядка 350 человек личного состава. Вообще экипаж в американских, немецких и английских танках составляет четыре человека, а сами машины настолько дорогие и сложные, что со множеством приборов и систем, которые необходимо настраивать и обслуживать, украинские воины света могут и не справиться. Броня крепка, и танки ваши чисты.

Как зачищали Краснопольевку

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил, что освобожденная Краснопольевка в районе Соледара зачищена. На очереди - Двуречье. Пушилин рассказал, что у ВСУ осталась одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в Артемовск. Он добавил, что крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче «Артемсоль» в Соледаре восстановят в кратчайшие сроки, а вот восстанавливать разрушенные украинскими силовиками жилые дома здесь нецелесообразно, проще построить новые. А на раны отступающих соль будут сыпать как и прежде.

В украинскую «армию восстановления» призвали 5 тысяч безработных

Татьяна Бережная, замглавы минэкономики Украины, сообщила, что «армия восстановления» насчитывает уже около 5 тысяч человек. В эту армия предлагают вступить украинским безработным. За свою работу участники формирования получают около 6700 гривен (примерно 12 500 рублей). Это чуть больше среднего пособия по безработице. В прошлом году государство профинансировало выполнение таких работ на 29 миллионов гривен . В 2023 году на это предусмотрено 104 миллиона гривен. Деньги не свои — тратить не жалко, а рытье окопов никого ни от чего не спасет.

Зеленский просил главу ЦРУ убить главу «Вагнера»

Есть данные, что Зеленский обращался к главе Центрального разведуправления США с просьбой об устранении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, покушение на главу ЧВК обсуждалось во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев на прошлой неделе. Собака лает, караван идет.

*Организация, запрещенная на территории РФ

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