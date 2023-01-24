WSJ: Вашингтон должен отправить танки Abrams на Тайвань вместо Украины

США призвали отправить танки Тайваню, а не Украине. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны отдать предпочтения Тайваню и отправить танки Abrams туда, а не на Украину. Такое мнение высказал обозреватель издания Wall Street Journal Дэниел Самет.

«Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и благополучия. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй», - считает Самет.

Обозреватель подчеркнул, что в Индо-Тихоокеанском регионе сосредоточен геополитический центр тяжести и назвал ошибкой возможную поставку американских танков Киеву.

Ранее Минобороны КНР заявило, что США создают кризис, а потом обвиняют в нем других. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее американский предприниматель-миллиардер Илон Маск предложил решить кризис вокруг Тайваня, сделав его специальной административной зоной Китая.

Тем временем немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности отправить Киеву 139 танков Leopard, предупредив, что на ремонт части из них уйдет около года.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США ждет новостей от Германии по поставкам танков ВСУ в ближайшее время. При этом Нед Прайс напомнил, что у Украины «есть сотни танков».

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.