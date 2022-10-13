Как хранить урожай без погреба: народные и современные способы

У сельских жителей проблем с этим нет, поскольку в каждой деревенской усадьбе есть погреб или подпол. А вот для горожан-дачников вопрос, как хранить урожай без погреба, очень актуален. Особенно в условиях многоквартирных домов, не оборудованных подвалами. Если возможности обустроить на даче погребок (хотя бы небольшой) нет, на помощь придут традиционные способы хранения овощей.

Традиционные способы хранения овощей

Капитальный погреб не единственный способ хранения урожая зимой. Заменить его запросто могут временные сооружения, использующие тот же принцип содержания овощей ниже уровня грунта. В земле температура поднимается и опускается гораздо медленнее, чем на воздухе, благодаря чему становится возможным поддержание относительно стабильных условий как в крещенские морозы, так и при резком весеннем потеплении.

Человечество изобрело способы грунтового хранения овощей очень давно, глядя на природные особенности жизненного цикла растений с корнеплодами. Лишаясь листьев осенью, они без проблем переживают зиму, чтобы с приходом весеннего тепла пустить новые ростки и продолжить развитие. Поэтому грунт является природным резервуаром, предотвращающим порчу плодов. Задача человека – лишь сделать что-то более удобное и надежное, чем простое закапывание овощей в землю. Сделать это можно несколькими способами.

В буртах

Бурт — это конструкция из земли и стройматериалов растительного происхождения в виде углубления, прикрытого снаружи насыпью. Его можно обустроить на участке, не подверженном подтоплению грунтовыми водами или разливающимися водоемами. Для строительства бурта нужно вырыть яму с наклонными стенками, имеющую глубину порядка 50–70 сантиметров и ширину около 1,5–2 метров. Длина углубления зависит от количества урожая.

Посередине ямы необходимо уложить вдоль две доски, соединенные под углом 90 градусов, стыком вверх. Они нужны для создания канала, обеспечивающего циркуляцию воздуха. Для лучшей эффективности можно насверлить в досках отверстий через каждые 5–15 см. Избежать скопления конденсата во влажных условиях помогут канавки на дне, прикрытые дощечками.

Дно бурта выстилается мелкими ветками, хворостом и соломой с толщиной слоя 15–20 см. Сверху на подстилку насыпаются овощи таким образом, чтобы они сформировали горку не более 1 метра в высоту. Поверх корнеплодов укладывается слой соломы и лапника в 30–50 см для теплоизоляции. Далее утеплитель засыпается земляным слоем в 10–20 см. Для внешней гидроизоляции насыпь покрывается полиэтиленовой пленкой. Чтобы обеспечить лучшую вентиляцию, можно также вставить в верхней части бурта трубу с козырьком, защищающим от осадков.

Перед наступлением постоянных морозов конструкцию нужно дополнительно утеплить, чтобы не допустить промерзания. Для этого водозащитная пленка снимается, а насыпь сверху покрывается дополнительным слоем соломы, лапника, хвороста, торфа или другого органического материала. Слой его должен составлять от 25–30 см (чем холоднее и чем меньше снега в регионе, тем толще). Утеплитель сверху снова засыпается землей на 10–20 см и в таком виде остается зимовать.

В шалаше

Шалаш — овощехранилище, которое похоже на бурт, но отличается от него меньшим объемом земляных работ и более крупной надземной частью. Под его основание нужно выкопать яму, глубина которой составляет порядка 30 см, а ширина и длина зависят от объема урожая. Сверху над ней сооружается двускатная конструкция из досок или жердей, покрытых сверху ветками, хворостом, лапником, соломой и т. д. Наружный слой шалаша покрывается сырой смесью из глины и соломы.

Торцевые стенки конструкции заделываются тем же способом, что и скаты. Важно не оставить больших щелей, в которые может проникнуть морозный воздух. Толщина утеплителя должна составлять от 20 см и зависит от климата: чем холоднее, тем больше. Однако из-за значительного возвышения над землей в целом шалаш рассчитан на более теплые условия, чем бурт.

В ямах и траншеях

Траншея — третий вариант земляной конструкции, предназначенной для хранения урожая. Она требует наибольшей выборки грунта, зато отличается простотой перекрытия. Способ лучше всего подходит для сухих участков. Для складирования овощей следует вырыть яму, которая имеет ширину и глубину порядка 1 м, а длину — в зависимости от размеров урожая. В рыхлых почвах стенки канавы облицовываются досками, защищающими от осыпания.

На дне траншеи формируется подстилка из соломы толщиной около 10–20 см. Сверху на них укладываются овощи таким образом, чтобы их слой на 10–20 см не доставал до краев углубления. Поверх урожая насыпается солома заподлицо с уровнем грунта, а затем укладываются доски, засыпаемые слоем земли 10–15 см.

Особенности земляных укрытий

Земляные укрытия позволяют сохранить урожай, но их использование связано с рядом неудобств и других нюансов:

• Объем работ. Глубина бурта, траншеи или основания шалаша, как и толщина насыпей, зависит от климата. Если зима в местности холодная, а урожая немало, то объем земляных работ будет большим. В таких условиях устройство на даче капитального погребка на несколько кубометров будет более уместным.

• Затрудненный доступ. Чтобы извлечь часть урожая из земляной конструкции, нужно последовательно снять наружные слои покрытия, а затем уложить их обратно. Если овощей много, то хранилища приходится делать секционными.

• Нападки грызунов. Мыши, полевки и другие животные, чувствуя запах корнеплодов и клубней, пророют к ним ходы и будут питаться урожаем. Для защиты от них нужно армировать дно и стенки хранилища мелкоячеистой сеткой.

Помимо недостатков, есть у земляных хранилищ и преимущество: в них можно растить капусту. Головки некоторых сортов цветной и белокочанной капусты способны расти даже без солнечного света и при невысоких температурах. Поэтому, если поздно посеянные растения, начавшие формировать головку, пересадить в траншеи, засыпав землей до нижних листьев, а сверху укрыть канавы изоляцией, через 1–3 месяца можно получить уже крупные плоды.

Современные способы хранения урожая

Самый простой способ хранения овощей в городских условиях — их складирование на остекленном балконе. Тепло, исходящее от квартиры, будет уравновешивать идущий с улицы холод, тем самым поддерживая небольшую плюсовую температуру. Однако для этого нужно, чтобы балкон имел хорошую теплоизоляцию, иначе в сильный мороз овощи подмерзнут.

Хранить овощи при стабильной температуре позволяют современные конструкции. Самая простая из них — термошкаф или ларь. Он представляет собой шкаф или сундук, стенки которого утеплены пенопластом, минватой или другими материалами. За счет теплоизоляции внутри поддерживается более стабильный микроклимат, оптимальный для долгого хранения овощей.

Электрический ларь — еще один вариант. Он представляет собой разновидность холодильника, поддерживающего внутри стабильную температуру, но может также нагревать содержимое. Такой вариант подойдет не только для морозной зимы, но и для жаркого лета.

Альтернативные методы

Вместо содержания в необработанном виде многие овощи можно хранить в состоянии полуфабрикатов. Например, не теряют своих вкусовых и питательных свойств при заморозке зелень, перец, баклажаны, помидоры, морковь, свекла, ягоды и другие продукты. Лук, чеснок, а также острый перец можно высушить, сделав из них приправу длительного хранения. Таким образом можно не только избежать порчи плодов, но и сэкономить место, занимаемое ими.

Единственным овощем, который хорошо хранится только в свежем виде, является картофель, но в условиях кухни он быстро пустит ростки. Поэтому для него придется позаботиться о создании подходящих условий на том же балконе.

Если хранить нечего

Если овощи не уродились, огорода нет, или дача — это не ваше, найти сегодня свежие и натуральные овощи можно даже зимой. Необязательно даже посещать магазин и нести тяжелые сумки, ведь те же Ашан, Перекресток или О’кей предлагают курьерскую доставку продуктов на дом.

Выбрав овощи в магазине, заказать их с доставкой можно дешевле благодаря акциям магазина. Используя купоны Ашана, промокоды О’кей или пользуясь дисконтными предложениями Перекрестка, снизить расходы на свежие продукты не составит труда. Магазины регулярно публикуют свежие акции, а также предлагают программы лояльности для постоянных покупателей. Если добавить сюда кэшбэк, который многие банки начисляют за оплату картой, делать покупки будет еще приятнее.