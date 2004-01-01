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Промокоды О'КЕЙ доставка на Август

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Скидки сервиса О'кей Доставка

Онлайн-гипермаркет Okey Dostavka предлагает свежие продукты, в том числе собственного производства, бытовую химию, посуду и другие товары для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь можно купить повседневный продуктовый набор, деликатесы, свежевыпеченный хрустящий хлеб, выпечку и б ... люда, приготовленные профессиональными поварами кафе О'кей. Для покупателей торговой сети и онлайн-гипермаркета действует программа лояльности, акции и генерируются выгодные промокоды от О'кей Доставка, активирующие индивидуальную скидку.


Посетить О'КЕЙ доставка
Контакты О'КЕЙ доставка

Юридический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 лит. А, помещение 1

Электронная почта:
info@okeydostavka.ru

Телефон:
8-495-970-00-08

Соц. сети:

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Специальные предложения от О'КЕЙ доставка

Продуктовый интернет-магазин О’Кей Доставка

Сервис О’Кей доставка — официальный интернет-магазин популярной розничной сети. Здесь можно оформить покупку продуктов, готовой еды и хозяйственных товаров из ассортимента ближайшего гипермаркета компании. Доставку на дом часто осуществляют бесплатно, также есть возможность самостоятельно забрать посылку в магазине. Услуги онлайн-площадки доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

О’Кей — одна из крупнейших российских сетей, специализирующихся на продаже продовольственных товаров. Первый петербургский магазин открылся в 2002 году, сейчас на территории РФ работает более 80 фирменных торговых заведений. Сайт Okeydostavka.ru был запущен в 2015 году. Кроме того, заказы принимаются через мобильное приложение, которое можно бесплатно установить на устройства с операционными системами Android и iOS.

Что можно купить в интернет-магазине Okeydostavka

При покупке в интернет-магазине О’Кей курьерская доставка будет осуществлена в указанный клиентом 2-часовой интервал в период с 7:00 до 0:00. При выборе быстрого режима посыльный прибудет в течение 90 минут. Забрать продукты самостоятельно можно в часы работы розничного магазина. Сервис «О'Кей Авто» позволяет получить посылку, даже не выходя из машины.

На сайте или в приложении О’Кей доставка можно купить:

  • продукты и готовую еду;

  • напитки (алкоголь только для совершеннолетних);

  • полуфабрикаты, консервы и бакалею;

  • товары для хозяйства и авто;

  • одежду, белье, обувь;

  • бытовую химию;

  • средства красоты, ухода и гигиены;

  • корма и аксессуары для домашних животных;

  • игрушки, книги, офисные принадлежности и т. д. 

Интернет-магазин Okeydostavka.ru предлагает более 5000 наименований продуктов и 500 блюд собственного производства. При каждом гипермаркете есть пекарный и кулинарный отделы, на ассортимент которых тоже можно оформить доставку.

Способы сэкономить: бесплатная доставка, акции, бонусные карты

Бесплатная доставка всегда доступна клиентам О’Кей, если сумма заказа превышает установленный минимум. Кроме того, на сайте проводятся акции, участники которых оплачивают только продукты и товары независимо от суммы чека. Обычно такие подарки приурочиваются к большим праздникам. При самовывозе из магазина О’Кей курьерская доставка, естественно, тоже не оплачивается.

Можно сэкономить и непосредственно на заказах. На странице «Товары со скидками» собраны все специальные предложения интернет-магазина, доступные по дисконтной цене. В разделе «Акции» представлены бесплатные промокоды и подарки, для получения которых достаточно выполнить определенные условия покупки. Персональные купоны присылают в личный кабинет клиента. 

Обычно, чтобы получить от компании О’Кей промокод на первый заказ, достаточно пройти регистрацию на сайте или в приложении. Бонус бывает недоступен в дни, когда в интернет-магазине проводится другая выгодная акция, участие в которой доступно всем. Например, бесплатная доставка вне зависимости от суммы покупки. Воспользоваться промокодом для первого заказа, как правило, можно несколько раз. 

 

Кроме купонов и подарков по акциям, постоянные клиенты получают скидки по бонусной программе. Оформить карту участника можно сразу после регистрации в интернет-магазине. После каждой покупки на нее начисляются бонусные рубли, принимаемые к оплате товаров на сайте и в приложении. Желающие могут перейти на карту «О'Кей-Росбанк» (стандартная будет заблокирована). При расчете ею скидка 3–5% предоставляется сразу. Также полагается кэшбэк за покупки в других магазинах.

Активация промокода на первые заказы и других купонов

Все актуальные купоны от интернет-магазина О’Кей продуктовая доставка можно найти здесь. При отсутствии промокода в специальном предложении достаточно посетить страницу акции по ссылке. В остальных случаях нужно скопировать код купона и указать его при оформлении. Активировать в О’Кей промокод на первый заказ можно буквально за несколько секунд:

  1. Изучить специальные предложения.

  2. Сохранить в буфер комбинацию промокода на первые заказы.

  3. Перейти в интернет-магазин О’Кей курьерская доставка.

  4. Собрать корзину.

  5. Перейти к подаче заявки, указать адрес и время получения.

  6. Ввести данные промокода в поле «Код специального предложения».

  7. Нажать «Применить», завершить оформление и ожидать доставку.  

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Предоставленный компанией О’Кей промокод на первый заказ обычно не сочетается с другими акциями. Если специальных предложений несколько, нужно выбрать что-то одно.

Часто задаваемые вопросы про О'КЕЙ доставка

★ Как составляются маршруты, если между городами нет прямых рейсов?

Благодаря опции «Смарт-маршрут» поездка составляется из нескольких билетов с минимальным количеством пересадок и временем ожидания.

★ Где взять промокод на скидку?

Промокоды интернет-магазина Okey Dostavka можно найти на этой странице или получить от сервиса доставки по электронной почте.

★ Цена товара в онлайн-магазине совпадает со стоимостью в гипермаркете?

Стоимость товара в онлайн-гипермаркете может отличаться от цены аналогичной позиции в торговых залах сети.

★ Что такое история заказов?

История заказов — удобный инструмент для тех, чей список покупок не меняется или корректируется незначительно. Чтобы сделать покупку, аналогичную предыдущей, нужно зайти в историю и нажать «Повторить заказ».

★ Можно ли сделать заказ по телефону?

О'кей Доставка принимает заказы только в электронном виде на сайте и через мобильное приложение.

★ Есть ли ограничения по объему заказа?

Ограничений по объему заказа нет. В случае отсутствия лифта подъем осуществляется до 5-го этажа. Заказы весом более 80 кг доставляются до подъезда.

Лучшие промокоды О'КЕЙ доставка

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