Способы сэкономить: бесплатная доставка, акции, бонусные карты

Бесплатная доставка всегда доступна клиентам О’Кей, если сумма заказа превышает установленный минимум. Кроме того, на сайте проводятся акции, участники которых оплачивают только продукты и товары независимо от суммы чека. Обычно такие подарки приурочиваются к большим праздникам. При самовывозе из магазина О’Кей курьерская доставка, естественно, тоже не оплачивается.

Можно сэкономить и непосредственно на заказах. На странице «Товары со скидками» собраны все специальные предложения интернет-магазина, доступные по дисконтной цене. В разделе «Акции» представлены бесплатные промокоды и подарки, для получения которых достаточно выполнить определенные условия покупки. Персональные купоны присылают в личный кабинет клиента.

Обычно, чтобы получить от компании О’Кей промокод на первый заказ, достаточно пройти регистрацию на сайте или в приложении. Бонус бывает недоступен в дни, когда в интернет-магазине проводится другая выгодная акция, участие в которой доступно всем. Например, бесплатная доставка вне зависимости от суммы покупки. Воспользоваться промокодом для первого заказа, как правило, можно несколько раз.

Кроме купонов и подарков по акциям, постоянные клиенты получают скидки по бонусной программе. Оформить карту участника можно сразу после регистрации в интернет-магазине. После каждой покупки на нее начисляются бонусные рубли, принимаемые к оплате товаров на сайте и в приложении. Желающие могут перейти на карту «О'Кей-Росбанк» (стандартная будет заблокирована). При расчете ею скидка 3–5% предоставляется сразу. Также полагается кэшбэк за покупки в других магазинах.