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3 оценки поставлены средняя 5
Онлайн-гипермаркет Okey Dostavka предлагает свежие продукты, в том числе собственного производства, бытовую химию, посуду и другие товары для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь можно купить повседневный продуктовый набор, деликатесы, свежевыпеченный хрустящий хлеб, выпечку и б ... люда, приготовленные профессиональными поварами кафе О'кей. Для покупателей торговой сети и онлайн-гипермаркета действует программа лояльности, акции и генерируются выгодные промокоды от О'кей Доставка, активирующие индивидуальную скидку.
Юридический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 лит. А, помещение 1
Электронная почта:
info@okeydostavka.ru
Телефон:
8-495-970-00-08
Соц. сети:
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Сервис О’Кей доставка — официальный интернет-магазин популярной розничной сети. Здесь можно оформить покупку продуктов, готовой еды и хозяйственных товаров из ассортимента ближайшего гипермаркета компании. Доставку на дом часто осуществляют бесплатно, также есть возможность самостоятельно забрать посылку в магазине. Услуги онлайн-площадки доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.
О’Кей — одна из крупнейших российских сетей, специализирующихся на продаже продовольственных товаров. Первый петербургский магазин открылся в 2002 году, сейчас на территории РФ работает более 80 фирменных торговых заведений. Сайт Okeydostavka.ru был запущен в 2015 году. Кроме того, заказы принимаются через мобильное приложение, которое можно бесплатно установить на устройства с операционными системами Android и iOS.
При покупке в интернет-магазине О’Кей курьерская доставка будет осуществлена в указанный клиентом 2-часовой интервал в период с 7:00 до 0:00. При выборе быстрого режима посыльный прибудет в течение 90 минут. Забрать продукты самостоятельно можно в часы работы розничного магазина. Сервис «О'Кей Авто» позволяет получить посылку, даже не выходя из машины.
На сайте или в приложении О’Кей доставка можно купить:
продукты и готовую еду;
напитки (алкоголь только для совершеннолетних);
полуфабрикаты, консервы и бакалею;
товары для хозяйства и авто;
одежду, белье, обувь;
бытовую химию;
средства красоты, ухода и гигиены;
корма и аксессуары для домашних животных;
игрушки, книги, офисные принадлежности и т. д.
Интернет-магазин Okeydostavka.ru предлагает более 5000 наименований продуктов и 500 блюд собственного производства. При каждом гипермаркете есть пекарный и кулинарный отделы, на ассортимент которых тоже можно оформить доставку.
Бесплатная доставка всегда доступна клиентам О’Кей, если сумма заказа превышает установленный минимум. Кроме того, на сайте проводятся акции, участники которых оплачивают только продукты и товары независимо от суммы чека. Обычно такие подарки приурочиваются к большим праздникам. При самовывозе из магазина О’Кей курьерская доставка, естественно, тоже не оплачивается.
Можно сэкономить и непосредственно на заказах. На странице «Товары со скидками» собраны все специальные предложения интернет-магазина, доступные по дисконтной цене. В разделе «Акции» представлены бесплатные промокоды и подарки, для получения которых достаточно выполнить определенные условия покупки. Персональные купоны присылают в личный кабинет клиента.
Обычно, чтобы получить от компании О’Кей промокод на первый заказ, достаточно пройти регистрацию на сайте или в приложении. Бонус бывает недоступен в дни, когда в интернет-магазине проводится другая выгодная акция, участие в которой доступно всем. Например, бесплатная доставка вне зависимости от суммы покупки. Воспользоваться промокодом для первого заказа, как правило, можно несколько раз.
Кроме купонов и подарков по акциям, постоянные клиенты получают скидки по бонусной программе. Оформить карту участника можно сразу после регистрации в интернет-магазине. После каждой покупки на нее начисляются бонусные рубли, принимаемые к оплате товаров на сайте и в приложении. Желающие могут перейти на карту «О'Кей-Росбанк» (стандартная будет заблокирована). При расчете ею скидка 3–5% предоставляется сразу. Также полагается кэшбэк за покупки в других магазинах.
Все актуальные купоны от интернет-магазина О’Кей продуктовая доставка можно найти здесь. При отсутствии промокода в специальном предложении достаточно посетить страницу акции по ссылке. В остальных случаях нужно скопировать код купона и указать его при оформлении. Активировать в О’Кей промокод на первый заказ можно буквально за несколько секунд:
Изучить специальные предложения.
Сохранить в буфер комбинацию промокода на первые заказы.
Перейти в интернет-магазин О’Кей курьерская доставка.
Собрать корзину.
Перейти к подаче заявки, указать адрес и время получения.
Ввести данные промокода в поле «Код специального предложения».
Нажать «Применить», завершить оформление и ожидать доставку.
Предоставленный компанией О’Кей промокод на первый заказ обычно не сочетается с другими акциями. Если специальных предложений несколько, нужно выбрать что-то одно.
Благодаря опции «Смарт-маршрут» поездка составляется из нескольких билетов с минимальным количеством пересадок и временем ожидания.
Промокоды интернет-магазина Okey Dostavka можно найти на этой странице или получить от сервиса доставки по электронной почте.
Стоимость товара в онлайн-гипермаркете может отличаться от цены аналогичной позиции в торговых залах сети.
История заказов — удобный инструмент для тех, чей список покупок не меняется или корректируется незначительно. Чтобы сделать покупку, аналогичную предыдущей, нужно зайти в историю и нажать «Повторить заказ».
О'кей Доставка принимает заказы только в электронном виде на сайте и через мобильное приложение.
Ограничений по объему заказа нет. В случае отсутствия лифта подъем осуществляется до 5-го этажа. Заказы весом более 80 кг доставляются до подъезда.
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