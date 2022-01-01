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Промокоды Ашан на Август

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Скидки и акции от официального сайта сети Ашан

Сайт сети гипермаркетов Ashan организует доставку продуктов и непродовольственных товаров по адресу клиента. Постоянные посетители, оформившие клубную карту, получают бонусы за каждый заказ и могут оплачивать этим кэшбэком последующие покупки. На многие позиции сразу установлена ски ... дка по акции, и остается только ею воспользоваться. Кроме этого, всегда доступны бесплатные промокоды от Ашана, собранные на этой странице. Для активации такого предложения не нужно регистрироваться и выполнять какие-то другие условия.


Посетить Ашан
Контакты Ашан

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3А

Электронная почта:
pressa@auchan.ru

Телефон:
+7 (800) 700-58-00

Соц. сети:

vkyoutube

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Специальные предложения от Ашан

Ашан – сервис доставки продуктов и товаров

Интернет-магазин Ашан предлагает доставку продуктов питания, полуфабрикатов, готовых блюд и непродовольственных товаров из гипермаркетов одноименной сети. Можно также сделать заказ и самостоятельно забрать его из ближайшего центра, не тратя время на хождение по залам и ожидание возле кассы. Цены на сайте не отличаются от розничных, а благодаря продуманной системе скидок онлайн-покупка зачастую оказывается даже выгоднее.

Компания Ashan была основана в 1961 году французом Жераром Мюлье. Стартовав со скромного магазина в городе Рубе, фирма разрослась до международной сети, охватывающей 17 стран. Первый гипермаркет в России открылся в 2002 году в подмосковных Мытищах. Сегодня организация представлена более чем в 30 регионах страны, количество филиалов уже превысило отметку «100». Магазины сети работают также в форматах супермаркета и суперстора.

Ашан Ритейл Россия – один из ведущих игроков розничного рынка РФ, неоднократно отмеченный престижными премиями и рейтингами. Компания ведет политику социально ответственного бизнеса, уделяя повышенное внимание вопросам экологии и благотворительности. Уже много лет работает ее фонд поддержки детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организация также активно помогает спортивным, культурным и образовательным проектам.

На сайте Ашан доступно более 55 тыс. оригинальных товаров, примерно 80% из них поступили от местных поставщиков. Постоянные клиенты получают скидки по бонусной карте магазина, отдельный дисконт предусмотрен для пенсионеров и других социальных групп, нуждающихся в поддержке. Также можно использовать промокоды из регулярно выпускаемых продавцом бесплатных купонов.

Популярные категории товаров

В гипермаркетах Ашан есть все, что нужно современному человеку. Основные категории:

  • продукты, напитки, готовые блюда, полуфабрикаты, алкоголь;

  • товары для дома, электроника и бытовая техника, мебель;

  • инструменты и материалы для строительства, ремонта, ухода за автомобилем;

  • одежда, обувь и аксессуары;

  • бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства ухода;

  • товары для спорта и отдыха, игрушки, книги и т. д. 

Компания сотрудничает с более чем 4600 российскими и зарубежными брендами.

Бонусная карта и социальные скидки

Для получения бонусной карты Ashan нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении и заполнить анкету. Альтернативный вариант — оформить на кассе розничного магазина, сообщив сотруднику номер телефона. При каждой покупке клиенту начисляется кэшбэк, размер которого отображается в описании товара. Эти бонусные рубли принимают при оплате заказов (до 100% чека). Баллы можно передавать друзьям и жертвовать на благотворительность.

Пенсионеры и другие льготники могут оформить социальную карту, предъявив соответствующий документ. Она гарантирует стабильный кэшбэк при покупках товаров в розничных гипермаркетах по будням с 7:00 до 12:00. Скидка не распространяется на алкогольную и табачную продукцию и не суммируется с другими акциями и промокодами.

Как оплатить заказ

При доставке посылки по адресу клиента берется 100% предоплата. Оплатить покупку на сайте Ашан можно банковской картой Мир, MasterCard или Visa. Деньги резервируются и списываются после принятия заказа. Иногда сумма чека превышает зафиксированную в договоре (например, за несколько дней увеличилась цена какого-то товара), и тогда средства автоматически снимут с карты (до 15% от цены). При самовывозе можно рассчитаться на кассе наличными, карточкой или подарочным сертификатом.

Правила доставки

Заказать товары на сайте Ашан могут жители городов, в которых работают филиалы сети. Продукты и товары доставляют ежедневно с 9:00 до 23:00. Клиент может заказать посылку на конкретный день и время. Ее привезут в один из 7 доступных двухчасовых интервалов, от 9:00–11:00 до 21:00–23:00. Такой заказ можно сделать на любой из ближайших 6 календарных дней. Есть минимальная сумма чека. Если цена превышает определенный уровень, доставку оплачивает магазин. При самовывозе покупатель всегда платит только за товары.

Когда можно отказаться от покупки

У клиента есть 10 минут, чтобы проверить содержимое продуктовой посылки – комплектацию, сроки годности, внешний вид, отсутствие запахов и т. д. При обнаружении недостатков он вправе сразу отказаться и получить полную компенсацию от магазина Ashan, включая расходы на доставку. Впоследствии претензии не принимаются.

Непродовольственные товары нормального качества можно вернуть в течение 7 дней. Исключением являются вещи, не подлежащие обмену по закону о защите прав потребителей или имеющие следы эксплуатации. Обратную доставку в таких случаях оплачивает покупатель. При обнаружении брака, возникшего по вине компании, эти расходы берет на себя продавец. Деньги перечислят не позднее 10 дней.

Как применить промокод на сайте Ашан

Здесь собраны все актуальные бонусные предложения магазина. Зачастую это ссылки на страницы акций. Для получения подарка в таких случаях достаточно следовать инструкциям сайта продавца. Если внутри купона есть промокод, нужно для начала его скопировать. Дальнейшие шаги:

  1. Зайти на сайт Ашан и зарегистрироваться через номер мобильного телефона (делать заказы могут только авторизованные гости).

  2. Выбрать продукты и товары для заполнения корзины (цена должна превышать установленный минимум).

  3. Перейти к оформлению покупки.

  4. Вставить промокод в соответствующее поле и активировать.

  5. Убедиться в наличии скидки и продолжить покупку.

Промокод обычно не сочетается с другими акциями, включая оплату бонусными баллами или подарочным сертификатом. Если купон не срабатывает по непонятной причине, можно позвонить на горячую линию и обсудить проблему с менеджером.

Часто задаваемые вопросы про Ашан

★ Какие ограничения установлены для посылок из магазинов Ашан?

Курьер доставляет до 40 кг товара за раз, при самовывозе максимальный лимит для одной посылки составляет 100 кг.

★ Нужно ли дополнительно оплачивать доставку на этаж, если не работает лифт?

Нет, подъем на этаж входит в услугу доставки.

★ Как скачать мобильное приложение?

Скачать приложения для Android и iOS можно в магазинах Google Play и App Store.

★ Как получить социальный статус для бонусной карты?

Нужно предъявить документ, доказывающий право на социальную помощь.

★ Где найти актуальные промокоды для сайта Ashan?

Здесь собраны все действующие купоны продавца и ссылки на его акции.

Лучшие промокоды Ашан

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаЭлектроника в Ашан с дисконтом до 90%не требуется
СкидкаФранцузкие автомобильные комплектующие и запасные части «Valeo» с дисконтом до 72%не требуется
СкидкаСкидки до 67% на ПК, ноутбуки и аксессуары для них по промокоду Ашанне требуется
СкидкаЖенские купальники в широком ассортименте с дисконтом до 60% по купону Ашанне требуется
СкидкаЛюбимые товары для ухода за собой со скидкой до 60% по купону Ашанне требуется
СкидкаВысококачественная электробритва Braun 50-W1000s со скидкой 44% по купону Ашанне требуется
СкидкаСупер мощная переносная магнитола Telefunken TF-PS1254B с дисконтом 43%не требуется
СкидкаПортативные акустические системы и наушники «JBL» с дисконтом до 40%не требуется
СкидкаМедовые арбузы и дыни с выгодой до 38% по купону Ашанне требуется
СкидкаСкидки до 33% на средства по уходу за обувью «Salamander»не требуется

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