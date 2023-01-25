«Чебурашка» пройдет проверку: Роскачество оценит безопасность игрушек

Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки на маркетплейсах Фото: Shutterstock

Перед Новым годом много шума наделало исследование Роскачества: 90% закупленных плюшевых монстров Хагги-Вагги были отравлены вредным фенолом. А значит общение с такими игрушками потенциально опасно для здоровья ребенка. После пугающих результатов многие онлайн-платформы даже начали снимать игрушки с продаж.

Между тем, фильм «Чебурашка» за первые три недели нового года побил мировой рекорд, собрав пять миллиардов (!) рублей в прокате. Дети заново влюбились в ушастого дружелюбного зверька. И все чаще просят купить его у родителей. А, значит, есть смысл убедиться в безопасности игрушек. Чем и займется Роскачество.

Как пояснили KP.RU в пресс-службе Роскачества, закупки мягких игрушек будут проходить на онлайн-площадках, а именно маркетплейсах и в интернет-магазинах. Не обойдут вниманием и специализированные детские магазины и даже небольшие точки продаж (например, таких точек много в столичном метро).

«Лабораторные испытания игрушек «Чебурашка» включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Также Роскачество оценит игрушки на прочность, устойчивость окраски, проверит наличие сертификатов соответствия», - рассказали в пресс-службе.

Предположительно, результаты исследования будут обнародованы к лету 2023 года