Заросший и худой Петр Чернышев измучен тяжелой болезнью Анастасии Заворотнюк

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов Фото: Кадр видео

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике. Заросший и измученный Петр Чернышев выглядит изможденным. Фигурист сильно исхудал.

Муж Анастасии Заворотнюк давно не появляется на публике. Петр Чернышев катается в ледовых шоу Татьяны Навки, а ночью приезжает к больной раком жене в больницу, где она лежит последние четыре месяца.

Фото: Кадр видео

В конце декабря наступает горячая пора для фигуристов. Они выступают в новогодних спектаклях. "Мне довелось покататься по всему миру, поучаствовать в разных шоу. Основное отличие шоу, которые проходят сейчас в России, - это театрализованность. Все иностранные шоу, в которых я принимал участие, за исключением некоторых, построены на звездах фигурного катания, поражающих зрителя своим индивидуальным мастерством", - поделился Чернышев в YouTube-канале "Стрелец-молодец".

Cтоит отметить, что коллеги Петра по ледовым шоу очень поддерживают его, зная о семейной беде спортсмена. Так, весь доход за одно из ледовых выступлений они полностью перевели ему.

Фото: Кадр видео

На днях стало известно, что Заворотнюк находится на лечении в частной онкологической клинике в Москве. Чернышев приезжает к жене даже по ночам.

За годы болезни любимой он сильно изменился. 51-летний фигурист очень похудел, волосы его поседели, а глаза полны грусти. На его лице - глубокие морщины. Из-за тяжелых испытаний, которые выпали на семью Петра, он выглядит изможденным.