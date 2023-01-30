Уехавший из России Гарик Мартиросян высказался об Иване Урганте: "Не общаюсь с ним"

Шоумен Гарик Мартиросян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гарик Мартиросян больше года живет на две страны. Шоумен в конце 2021 года переехал в Ереван, где в настоящее время трудится над детскими проектами. При этом связь с Россией артист не порвал. Гарик при любой возможности заработать приезжает в Москву. В редком интервью он рассказал о работе, детях и Иване Урганте.

Гарик Мартиросян успешно совмещает жизнь в Армении и России. Так, он признался, что его дети не смотрят телевизор. "Это связано с тем, что у современных детей совсем другие интересы. Как вы знаете, у каждого из них есть смартфон, а там куча всего интересного", - поделился артист.

Говоря о работе, он отметил: "В Армении у меня три больших детских проекта. Но когда поступают предложения о работе в Росси, я не мог не отреагировать. Я тут же примчался".

Конечно, поклонники звезды до сих пор вспоминают шоу "Прожектор Перисхилтон". Мартиросян вместе с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Александром Цекало буквально не сходили с экрана. С той поры много воды утекло. Цекало сейчас живет с молодой женой в США. Ургант гастролирует по миру, а о Светлакове мало что известно.

Гарик сообщил, что последний раз видел Ивана и Сергея перед Новым годом. Сейчас он с Ургантом не общается.

"Сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год. Я, Ваня Ургант и Сережа Светлаков собрались вместе с супругами. Тогда у него было хорошее настроение", - цитирует знаменитость Тeleprogramma.pro.

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