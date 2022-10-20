Взяли ипотеку и родили ребенка: как в такой ситуации сэкономить на кредите

Фото: Shutterstock

Современный человек в своей жизни, как известно, должен успеть сделать три важных вещи: взять ипотеку, закрыть ипотеку и, конечно, родить ребенка. Причем, если пополнение в семье случится в период выплат жилищного займа — на этих самых выплатах можно будет прилично сэкономить.

У клиентов Сбера, которые взяли ипотеку с господдержкой на покупку квартиры в новостройке, появилась новая возможность. При рождении ребенка можно перейти на другую льготную программу — «Семейная ипотека». И тем самым снизить ставку по кредиту до 6%.

- Поскольку ставка по «Семейной ипотеке» ниже, чем по «Господдержке», переход заёмщиков с одной программы на другую поможет им сэкономить десятки тысяч рублей, - утверждает вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Рассказываем, как это работает.

КТО МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ С ПРОГРАММЫ НА ПРОГРАММУ

Для этого должны выполняться несколько условий:

- в семье есть ребенок, который родился в 2018 году и позже или ребёнок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

- остаток задолженности по кредиту не превышает 85% от стоимости жилья: 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных субъектов РФ;

- недвижимость приобретена у юридического лица (застройщика или инвестора), то есть это новостройка. Квартира, таунхаус, индивидуальный жилой дом — без разницы.

Собственно, это обычные условия «Семейной ипотеки». Программа эта буквально на днях продлена правительством до 1 июля 2024 года. И воспользоваться ею теперь смогут семьи, где ребенок (если его пока еще нет) родится до 31 декабря 2023 года (раньше — до 31 декабря 2022 года).

Фото: Shutterstock

КАК СМЕНИТЬ ПРОГРАММУ

Если вы взяли ипотеку в Сбере, то все очень просто. У вас уже есть личный кабинет на сервисе недвижимости Домклик. Через него онлайн подаете заявление о смене программы. Потом надо будет в офисе банка подписать дополнительное соглашение. Никаких денег платить не надо.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕЙТИ ИЗ БАНКА В БАНК

Если вы брали льготный кредит на покупку новостройки в другом банке, а «Семейную ипотеку» хотите оформить именно в Сбере, то это тоже возможно. Вам надо будет подать заявку на рефинансирование кредита онлайн через Домклик. Условия и инструкции — здесь.

ЧТО ЕЩЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

По данным экспертов аналитического центра Домклик, востребованность «Семейной ипотеки» резко выросла после того, как летом 2021 года ее распространили на семьи с одним ребенком. Кто уже забыл, изначально программа была принята для семей, где один ребенок уже есть, а родился второй. После того, как возможности «Семейной ипотеки» расширили, ее доля в общем объеме выдачи ипотеки выросла с 4–5% в первом полугодии 2021 года до 7−9% во втором полугодии. В сложный период марта – апреля 2022 года на «Семейную ипотеку» вообще приходилось 33 – 36% всех выданных займов.

Сейчас именно семьи с одним ребенком — главные получатели «Семейной ипотеки». По данным Домклик на август 2022 года, сделки Сбера по программе распределяются так: семьи с одним ребёнком — 55,6%, с двумя детьми — 33,4%, с тремя детьми — 9,9%, семьи, где больше трёх детей, — 1,1%.

Эти цифры говорят о том, что рождение ребенка для многих перестало быть препятствием к решению своего жилищного вопроса.

Реклама