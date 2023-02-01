Военная спецоперация на Украине 1 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 февраля 2023 года.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что одной из важнейших целей российской военной спецоперации на Украине является освобождение все территории ДНР в ее конституционных границах от боевиков ВСУ.

Генпрокурор РФ сообщил Владимиру Путину о возвращении 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян. Игорь Краснов отчитался президенту страны о работе федерального надзорного ведомства во время спецоперации.

Минобороны России официально заявило об освобождении населенного пункта Благодатное в Донбассе. Этот населенный пункт на Донецком направлении взяли добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.