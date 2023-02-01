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Звезды1 февраля 2023 16:00

У Игоря Николаева произошел второй инфаркт

Игорю Николаеву сделали операцию после двух инфарктов
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Игорю Николаеву сделали операцию после двух инфарктов

Игорю Николаеву сделали операцию после двух инфарктов

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Появились подробности состояния Игоря Николаева. Все оказалось не так оптимистично, как могло бы показаться. А в сосцсетях от его имени, вероятно, пишет молодая жена Юлия Проскурякова или же помощники певца. Дело в том, что маэстро перенес тяжелую операцию.

Игорю Николаеву провели коронарографию и стентирование, сообщает 5-tv.ru. Процедура предполагает оперативное вмешательство. Артисту установили специальный каркас, который обеспечивает расширение участка органа, суженного патологическим процессом.

Операцию сделали после того, как музыкант перенес второй инфаркт. Первый инфаркт Игорь Юрьевич перенес в 2021 году. Второй случился через год.

Ранее стало известно о том, что композитор был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Музыканта доставили в один из столичных кардиологических центров ранним утром 31 января. Медики приехали в загородный дом артиста, диагностировали нестабильную стенокардию.

Сообщение о госпитализации Николаева серьезно напугали всех его поклонников и друзей. Певица Наталья Штурм, узнав о госпитализации артиста, призвала народ молиться. "Все будет хорошо. Ведь рядом - лучшие врачи, заботливые друзья и вся страна, которая обожает Игоря. Он действительно прекрасный человек, родной наш, любимый музыкант", - призывала она.

В свою очередь, Наташа Королева не стала скрывать эмоции. Она четко дала понять, что бывший муж для нее остается близким и родным человеком. Вокалистка публично обратилась к экс-супругу, за которого сильно переживает после пугающих новостей: "Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен".

При этом на связь вышел и сам Игорь Юрьевич. Он высказался о своем критическом состоянии в блоге: "Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!".

Шоу-бизнесЗвезды: болезниИгорь Николаев: досье KP.RU