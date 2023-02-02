Молодая жена Игоря Николаева прервала молчание о состоянии певца

Юлия Проскурякова впервые рассказала о госпитализации Игоря Николаева с инфарктом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодая жена Игоря Николаева впервые вышла на связь после сообщений об операции на сердце музыканта. Артист перенес второй инфаркт за два года. Юлия Проскурякова призналась, что очень напугана.

Жена Игоря Николаева упорно хранила молчание и не комментировала ни госпитализацию 63-летнего артиста, ни операцию. Спустя три дня Юлия Проскурякова обратилась к обеспокоенной общественности и пролила свет на сообщения о состоянии Игоря Юрьевича.

Она сообщила, что композитор в ближайшие дни вернется домой, а внимание к его здоровью назвала "массовой истерией". Женщина также подтвердила, что музыкант действительно находится в больнице. Его госпитализировали на "скорой", потому что ему внезапно стало плохо.

"Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто почувствовав недомогание, обратиться за помощью и провести обследование с назначением лечения, полежав в больнице? Ну, испугались мы и вызвали «скорую», ничего в этом нет сверхъестественного…" - отметила вокалистка.

Напомним, первые заявления о госпитализации артиста появились 31 января. Ранним утром музыканта увезли из его загородного дома с подозрением на инфаркт и положили в отделение интенсивной терапии одной из московских больниц. Вскоре появились данные, что Игорь Юрьевич перенес операцию на сердце после того, как перенес второй инфаркт. Ему сделали коронарографию и стентирование.

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