После субботних обстрелов украинской энергетики без света на Украине сейчас сидят аж девять регионов:
Фото: REUTERS
«Комсомолка» продолжает публиковать ежедневные сводки последних свежих новостей о спецоперации вооруженных сил России на территории Донбасса и Украины. И событиях в мире, окружающих военный конфликт.
24 октября 2022 года мы расскажем вам о ранении военкора Семена Пегова, ограничениях на поставки HIMARS, массовых отключениях света на Украине и уничтожении десятков солдат ВСУ. Все подробности – в нашей военной и околовоенной сводке.
Министр просвещения Сергей Кравцов призвал всех школьных учителей временно покинуть Херсонскую область.
- Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей, - сказал чиновник в своем видеообращении.
Он посоветовал ехать на левый берег Днепра, в Крым или Краснодарский край. Педагоги должны показать ученикам и их родителям, что переселение – это хоть и вынужденный, но временный шаг. На местах власти обязательно помогут с размещением.
После субботних обстрелов украинской энергетики без света на Украине сейчас сидят аж девять регионов: Волынская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Хмельницкая и другие области.
- Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема связана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. 1 361 308 абонентов без света, - перечислил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Ракетные удары по электростанциям начались с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Владимир Путин сравнил киевские спецслужбы, организовавшие подрыв переправы в Керчи, с международными террористами.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что до начала спецоперации страна активно ставила ветряки и солнечные панели. На них приходилось под 10% всей генерации.
Но большинство «зеленой» энергии вырабатывалось на юге государства. Теперь Украина лишилась 90% ветряков и 40-50% солнечных панелей.
Издание The New Yorker со ссылкой на Пентагон сообщило, что Америка не сможет поставлять Украине столько установок HIMARS, сколько просит Киев. Промышленность банально не справляется.
В год производитель Lockheed Martin может сделать 9 тысяч ракет. А Украина, как посчитали эксперты, в месяц выпускает 5 тысяч. То же самое с ПВО. У США не так много запасных установок, чтобы передать все Киеву. Да и того, что есть, не хватит на защиту всего украинского неба.
В воскресенье, 23 октября, министр обороны Сергей Шойгу переговорил сразу с тремя коллегами из Франции, Турции и Британии. Главу английской армии Бена Уоллеса предупредили о риске взрыва радиоактивного заражения на Украине.
«Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», - сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Грязная» бомба - это не настоящее атомное оружие, где взрыв происходит за счет деления ядра в боеголовке. В «грязной» бомбе используется обычная взрывчатка и какие-то радиоактивные материалы. Цель: не снести город ударной волной, а заразить большую территорию радиацией от распыления ядерных материалов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телегам-канале рассказал детали субботнего обстрела города Шебекино: два человека погибли, 14 ранены. Пятеро в реанимации в тяжелом состоянии.
Во время обстрела пострадало три торговых центра. Два восстановлению уже не подлежат. При этом, у всех торговых точек один собственник. Площади не были застрахованы, поэтому бизнес оказался на грани разорения.
Журналист наступил на мину «лепесток». У него рваные раны ступни и открытые переломы на двух пальцах. Семена Пегова эвакуировали в госпиталь в Донецке. Врачи сообщают, что жизни военкора ничего не угрожает и через какое-то время он поправится.
Коллеги шутят, что Семен и марш-броски бегать сможет, «но не сразу».
За последние сутки армия уничтожила пять складов украинских военных в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и Николаеве. Около Алексеевки Днепропетровской области уничтожена топливная база ВСУ, где хранилось дизтопливо для танков.
Еще один крупный склад горючего со 100 тысячами тонн авиационного керосина сгорел после нашего обстрела в Черкасской области.
На Красно-Лиманском направлении провалилась очередная атака на наши позиции. Во время неудачного штурма погибли 70 украинских солдат.