После субботних обстрелов украинской энергетики без света на Украине сейчас сидят аж девять регионов: Фото: REUTERS

«Комсомолка» продолжает публиковать ежедневные сводки последних свежих новостей о спецоперации вооруженных сил России на территории Донбасса и Украины. И событиях в мире, окружающих военный конфликт.

24 октября 2022 года мы расскажем вам о ранении военкора Семена Пегова, ограничениях на поставки HIMARS, массовых отключениях света на Украине и уничтожении десятков солдат ВСУ. Все подробности – в нашей военной и околовоенной сводке.

КРАВЦОВ ПРИЗВАЛ УЧИТЕЛЕЙ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ ИЗ ХЕРСОНА

Министр просвещения Сергей Кравцов призвал всех школьных учителей временно покинуть Херсонскую область.

- Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей, - сказал чиновник в своем видеообращении.

Он посоветовал ехать на левый берег Днепра, в Крым или Краснодарский край. Педагоги должны показать ученикам и их родителям, что переселение – это хоть и вынужденный, но временный шаг. На местах власти обязательно помогут с размещением.

1,3 МЛН ЧЕЛОВЕК НА УКРАИНЕ ОСТАЛОСЬ БЕЗ СВЕТА

После субботних обстрелов украинской энергетики без света на Украине сейчас сидят аж девять регионов: Волынская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Хмельницкая и другие области.

- Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема связана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. 1 361 308 абонентов без света, - перечислил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Ракетные удары по электростанциям начались с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Владимир Путин сравнил киевские спецслужбы, организовавшие подрыв переправы в Керчи, с международными террористами.

И ВЕТРЯКОВ ТОЖЕ БОЛЬШЕ НЕТ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что до начала спецоперации страна активно ставила ветряки и солнечные панели. На них приходилось под 10% всей генерации.

Но большинство «зеленой» энергии вырабатывалось на юге государства. Теперь Украина лишилась 90% ветряков и 40-50% солнечных панелей.

МНОГО HIMARS НЕ БУДЕТ

Издание The New Yorker со ссылкой на Пентагон сообщило, что Америка не сможет поставлять Украине столько установок HIMARS, сколько просит Киев. Промышленность банально не справляется.

В год производитель Lockheed Martin может сделать 9 тысяч ракет. А Украина, как посчитали эксперты, в месяц выпускает 5 тысяч. То же самое с ПВО. У США не так много запасных установок, чтобы передать все Киеву. Да и того, что есть, не хватит на защиту всего украинского неба.

ШОЙГУ РАССКАЗАЛ О РИСКЕ ВЗРЫВА «ГРЯЗНОЙ» БОМБЫ

В воскресенье, 23 октября, министр обороны Сергей Шойгу переговорил сразу с тремя коллегами из Франции, Турции и Британии. Главу английской армии Бена Уоллеса предупредили о риске взрыва радиоактивного заражения на Украине.

«Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», - сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Грязная» бомба - это не настоящее атомное оружие, где взрыв происходит за счет деления ядра в боеголовке. В «грязной» бомбе используется обычная взрывчатка и какие-то радиоактивные материалы. Цель: не снести город ударной волной, а заразить большую территорию радиацией от распыления ядерных материалов.

ДЕТАЛИ ОБСТРЕЛА ШЕБЕКИНО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телегам-канале рассказал детали субботнего обстрела города Шебекино: два человека погибли, 14 ранены. Пятеро в реанимации в тяжелом состоянии.

Во время обстрела пострадало три торговых центра. Два восстановлению уже не подлежат. При этом, у всех торговых точек один собственник. Площади не были застрахованы, поэтому бизнес оказался на грани разорения.

ВОЕНКОР СЕМЕН ПЕГОВ РАНЕН НА УКРАИНЕ

Журналист наступил на мину «лепесток». У него рваные раны ступни и открытые переломы на двух пальцах. Семена Пегова эвакуировали в госпиталь в Донецке. Врачи сообщают, что жизни военкора ничего не угрожает и через какое-то время он поправится.

Коллеги шутят, что Семен и марш-броски бегать сможет, «но не сразу».

УСПЕХИ НАШЕЙ АРМИИ

За последние сутки армия уничтожила пять складов украинских военных в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и Николаеве. Около Алексеевки Днепропетровской области уничтожена топливная база ВСУ, где хранилось дизтопливо для танков.

Еще один крупный склад горючего со 100 тысячами тонн авиационного керосина сгорел после нашего обстрела в Черкасской области.

На Красно-Лиманском направлении провалилась очередная атака на наши позиции. Во время неудачного штурма погибли 70 украинских солдат.