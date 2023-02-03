Уволенный из МХТ актер Дмитрий Назаров с женой уезжает из России

Актер Дмитрий Назаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева, уволенные Константином Хабенским из МХТ имени Чехова, уезжают в Израиль. Артисты отправляются на заработки. Правда, о прежних гонорарах речи не идет.

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева пополнили ряды беглецов из России, которые ищут лучшей доли в Израиле. Актеры организовали гастроли не земле обетованной. Цена билетов - до 5,5 тысячи в рублях. "Прозвучат авторские романсы, стихи и басни Дмитрия Назарова, а также шлягеры на русском и французском языках", - говорится в описании концерта.

Ранее Назаров и Васильева остались без работы из-за своих антироссийских высказываний. Они долгое время поливали Родину помоями. В итоге уволенные актеры потерял место не только в театре. Их перестали звать и в новые кинопроекты, от них отвернулись не только поклонники, но и коллеги-артисты.

Обыватели критикуют 65-летнего актера и называют предателем Родины. А он огрызается: "Мне сосед кричит: «Предатель Родины!»… Сообщения каждый день идут полярные, термин «сволочь» слышу чаще, чем «привет»".