Оскандалившийся актер Дмитрий Назаров истерит после увольнения из МХТ

Уволенный Дмитрий Назаров вывалил на публику детали личной жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ имени Чехова привыкает к статусу безработного пенсионера. Правда, дается актеру это нелегко. У него случаются нервные срывы, а на днях он и вовсе закатил истерику.

Дмитрий Назаров еще недавно выступал на театральной сцене и мелькал на экране. Сейчас он сидит без работы. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский долго терпел скандальные выпады актера, говорил с ним, просил. Но в итоге уволил артиста за его антироссийские высказывания.

Россияне поддержали решение Хабенского, а в адрес Назарова летят нелицеприятные заявления. Народ негодует из-за того, что актер ведет себя подло и даже после увольнения продолжает поливать помоями Родину. От Дмитрия Юрьевича отвернулись и друзья-артисты.

Но сам он и не думает униматься. Продолжает истерить в соцсетях, вываливая на публику очередные опусы. На этот раз артист рассказал, как сейчас складывается его жизнь. Звезда "Кухни" не скрывает, что переживает тяжелый период.

"Мне сосед кричит: «Предатель Родины!»… Сообщения каждый день идут полярные, термин «сволочь» слышу чаще, чем «привет»", - поведал 65-летний Назаров.

Отметим, уволенный актер потерял место не только в театре. Его перестали звать и в новые кинопроекты. От Дмитрия Юрьевича отвернулись не только поклонники, но и коллеги-артисты.