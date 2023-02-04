Бронетехника ВСУ в Черниговской области Украины. Фото: REUTERS

Потери теробороны растут

Артиллерия «Западной» группировки войск на Купянском направлении не давала спать 103-й бригаде теробороны и 92-й мехбригаде ВСУ в Табаевке и Берестовом Харьковской области, а также в Новоселовском в ЛНР. К праотцам отправлены до 40 украинских бойцов. На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» тревожила 66-ю механизированную, 25-ю воздушно-десантную и 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ в Невском в ЛНР, в Ямполовке в ДНР и в Серебрянском лесничестве. Здесь не встретят рассвет три взвода украинских военнослужащих. На Донецком направлении части «Южной» группировки войск уничтожили до 40 ВСУшников. На Запорожском направлении группировка войск «Восток» била по подразделениям 108-й и 110-й бригад теробороны в районах Левадного, Марфополя и Луговского Запорожской области. Противник потерял до взвода бойцов. На Херсонском направлении поражены три склада с боеприпасами ВСУ. Как писал Пушкин, ура, мы давим, гнутся шведы.

В Энергодаре при теракте погиб сотрудник полиции

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожского региона сообщил, что в Энергодаре взорвали автомобиль, погиб сотрудник полиции. Причиной взрыва стал теракт. В ближайшем от места взрыва здании до девятого этажа вылетели окна. В МАГАТЭ снова решат, что русские опять бьют по своим?

Чиновники МВФ в феврале решат, сколько давать Киеву

Представители МВФ встретятся с украинскими чиновниками в середине февраля. Тема встречи: предоставление Украине нового пакета помощи на сумму от 14 до 16 млрд долларов. По данным Financial Times, Евросоюз и США подталкивают МВФ к доработке многомиллиардной кредитной программы для Киева. Чиновник МВФ отметил, что «организация взаимодействует с украинскими властями и надеется перейти к полностью готовой программе как можно скорее». Ну в общем, да, стоит поспешить-попилить.

Глава ЦРУ полагает, что кризис разрешится к концу лета

Уильям Бернс, глава ЦРУ, заявил, что ближайшие шесть месяцев станут «критическими» в конфликте на Украине. По мнению директора ЦРУ, Москва в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада. При том, по словам Бернса, Вашингтон не считает, что в России «серьезно настроены на переговоры по урегулированию», И даже советуют пожертвовать на нынешнем этапе Артемовском (Бахмутом) — в ожидании западных танков и «решительного контрнаступления» по весне. Ну, а потом зазвенят ручьи и скворцы принесут радостную весть, но не на правый берег Днепра.

Тех, кто «пытается сдаться москалям», убивают свои

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ ликвидировали решивших сдаться в плен в районе Кременной в ЛНР сослуживцев. Подразделение ВСУ вывесило белый флаг и запросило у командования разрешения сдаться в плен. С российской стороны огонь прекратили. Но со стороны ВСУ был нанесен артиллерийский удар и начался плотный стрелковый огонь по «предателям». Которые погибли. До того бойцы нашего 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной пленили украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции. В общем, сдаваться надо быстро, с оглядкой и с умом.

В китайских СМИ негативно оценивают западные поставки Киеву

Китайское издание South China Morning Post сообщает, что поставки западных вооружений украинским властям могут обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития не только в Европе, но и за ее пределами. Обозреватель Мариам Шах полагает, что уже достаточно доказательств того, что западное оружие из незалежной уходит на черные рынки и расползается по всему миру. И это становится причиной новой гонки вооружений. Политика накачивания Украины оружием, по словам автора статьи, повлечет за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения, и станет причиной нового разжигания затяжных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. У кого-то еще боли сомнения?

Получат ли ВСУ ракеты большой дальности

Агентство Bloomberg сообщает, что высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), разработанные Боингом, не будут развернуты в самостийной в ближайшее время. Поставки, как полагает издание, пойдут в незалежную не ранее, чем через девять месяцев. GLSDB - это комбинация высокоточной управляемой авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя. Снаряды можно запускать, например, из РСЗО Хаймарс. Их дальность превышает 150 километров. Киев ждет — и дождется?

Польские фермеры готовы жечь украинское зерно

Польские крестьяне протестуют против ввоза в страну украинского зерна. Местные фермеры заявляют о риске разорения из-за разницы в стоимости сырья из соседней страны с польской агропродукцией. Они уже блокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза пшеницы. И ряд польских организаций, объединяющих фермеров, также выразили протест, так как в страну ввозится сельхозпродукция, которая не идет на экспорт, хотя изначально для этого предназначалась. Сами же фермеры называют зерно из незалежной низкокачественным. Да скажите уже прямо - Украина поставляет дерьмо!

Боррель в 2022-м не знал, оказывать ли Киеву военную помощь

Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС, в интервью DerStandard признался, что в январе 2022 года с трудом мог ответить на вопрос, готов ли Евросоюз оказывать военную помощь Киеву. Боррель сообщил, что тогда премьер-министр Украины Шмыгаль спросил, готов ли Евросоюз дать Киеву «необходимое для обороны оружие»? И высокий европейский чиновник признался: «Я не был уверен, как ответить, потому что не знал, насколько сильной будет решимость Европы. Но сегодня я легко нахожу ответ». И уточнил, что на сегодня общий объем военной, гуманитарной и макрофинансовой поддержки, оказанной Украине со стороны ЕС, составил €50 млрд. При этом боле 15% приходятся на военную помощь. Решимость Европы сильна, а вот запаса памперсов может и не хватить.

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