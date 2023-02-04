Лариса Гузеева с мужем уехала в Израиль

Телеведущая Лариса Гузеева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Гузеева и ее муж Игорь Бухаров вышли на связь из Израиля. Супруги гуляют по Тель-Авиву, наслаждаются отдыхом и обществом друг друга.

Лариса Гузеева сообщила, что вместе с мужем Игорем Бухаровым уехала из России. Супруги прилетели в столицу Израиля. Лариса Андреевна сейчас может себе позволить больше отдыха, ведь шоу "Давай поженимся!", которое она вела почти 20 лет, давно не выходит в эфир.

63-летняя телеведущая теперь обсуждает секс и то, как женщины имитируют оргазм в новом шоу. Лариса Андреевна недавно раскрыла секрет своей интимной жизни.

Как известно, она трижды выходила замуж. Со своим нынешним супругом-ресторатором она состоит в браке более 20 лет.

Звезда "Жестокого романса" сообщила, что часто отказывает третьему избраннику в близости. "Как представишь: эпиляция, все сопутствующее, Боже мой. И думаешь: не сегодня. Давай в среду", - разоткровенничалась она.

Артистка подчеркнула, что придерживается довольно консервативных взглядов на отношения. Она не считает, что обо всем нужно говорить публично. "За 15 лет ведения «Давай поженимся» я проговорила все интимные темы вдоль и поперек. Я не ханжа ни разу, но считаю, что не все можно и не обо всем нужно", - признавалась Гузеева.

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