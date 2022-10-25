Ипотека на ИЖС: ставки, условия, насколько это выгодно

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Уже много лет всевозможные опросы общественного мнения показывают, что большая часть россиян хотела бы жить не в многоэтажке, а в собственном доме. Однако в последнее время все больше наших граждан от абстрактных «Это было бы хорошо, но...» переходят к активным действиям.

Как показывают данные Росстата, за январь – июль 2022 года в стране в многоэтажках введено в эксплуатацию 22,5 млн кв. м. (прирост к предыдущему году — плюс 16%), а в индивидуальных домах — 38,1 млн квадратов (плюс 56% к прошлому году).

Росту энтузиазма тех, кто желает иметь «свой дом на своей земле», во многом поспособствовали пандемия и распространение удаленки. Но еще больше — появившаяся возможность взять на индивидуальное жилищное строительство ипотеку на более-менее приемлемых условиях, которые не вызывают тихий ужас в сравнении с условиями ипотеки на квартиру в новостройке-многоэтажке.

ВПЕРЕД, К МЕЧТЕ!

Как показывают данные сервиса недвижимости Домклик, только в сентябре в Сбере было заключено 3,4 тыс. ипотечных сделок с займами на строительство своего дома на общую сумму 13,3 млрд рублей.

А с июля по сентябрь 2022 года желающие построить собственный дом оформили в этом банке 8,3 тысячи кредитов на 33,6 млрд рублей. Это больше, чем за первую половину 2022 года (6,5 тысячи ипотек на 26,95 млрд рублей) и за весь 2021 год (8 тысяч кредитов на 24,3 млрд рублей).

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Средняя сумма ипотечного займа, который берут на строительство своего дома, — 3,9 млн рублей.

— Мы весь год наблюдаем, как растёт кредитование на ИЖС. Растут и число заявок, и средняя сумма кредита, то есть люди могут позволить себе более просторные и комфортные дома, - говорит первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв. - А средний возраст заёмщиков, напротив, снижается. В результате ипотека на частное домостроительство начинает работать в полную силу. Это означает, что еще больше россиян теперь могут осуществить свою мечту — поселиться в собственном доме, построенном так, как нравится им.

УСЛОВИЯ «РЫНОЧНОЙ» ИПОТЕКИ

Начнем с обычных, не льготных кредитов — то есть тех, что без всякого субсидирования и с рыночной ставкой. В Сбере ставки по программе «Ипотека на строительство дома» начинаются от 10,4% годовых. Это вполне сопоставимо со ставками по аналогичным программам на покупку квартиры в новостройке или вторичном рынке (при том, что ставки сейчас начали понемногу подрастать) — при тех же требованиях к заемщикам.

Тут надо понимать, что самая низкая ставка — всегда для своих зарплатных клиентов с хорошей кредитной историей. Для клиента «со стороны», но готового подтвердить свои доходы, она вырастает где-то на процент. Если нет желания чего-то подтверждать, ставка еще подрастет — плюс понадобится больший первоначальный взнос. С другой стороны, понизить ставку — в наших силах. Например, став зарплатным клиентом Сбера (это можно сделать даже в индивидуальном порядке) или воспользовавшись для оформления ипотеки сервисом Домклик — это на 0,3% приблизит ставку к нижней границе.

Программа «Ипотека на строительство дома» позволяет строиться с любым подрядчиком, которому доверяете лично вы, или своими силами. Аналогичные программы сейчас есть и у других банков. Но надо иметь в виду такой момент. Стройка с неаккредитованным подрядчиком подразумевает, что кредит вы будете получать траншами, по этапам работ. То есть сначала на покупку земли (если своего участка нет), потом на фундамент и т. п.

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ПО СНИЖЕННОЙ СТАВКЕ

На индивидуальное жилищное строительство сейчас распространяются все льготные ипотечные программы. Но могут быть свои особенности.

1. С господдержкой на новостройки (ставка — до 7%)

По факту ставка может быть и ниже. В Сбере, например, — от 6,3%.

Строиться можно как с аккредитованным подрядчиком, так и «своими силами» - с любой строительной бригадой по своему выбору.

Стройка с аккредитованным подрядчиком предполагает, что вы покупаете строящийся дом или участок с подрядом в поселке, где строительство ведет компания – партнер банка (в этом случае иногда даже можно рассчитывать на более низкую ставку по ипотеке — так же, как в случае с многоэтажными новостройками). Либо сами заключаете договор со строительной компанией из тех, что аккредитованы банком как надежные.

Про альтернативный вариант мы тут уже говорили (ставка, скорее всего, будет повыше, чем при стройке с аккредитованным подрядчиком, но в рамках 7%).

2. Семейная ипотека (до 6%)

Это для семей, где после 1 января 2018 года появился хотя бы один ребенок. Предполагает строительство только с аккредитованным подрядчиком. Ставки в Сбере — от 5,3%.

3. ИТ-ипотека (до 5%)

Для сотрудников компаний в сфере информационных технологий. Предполагает строительство своего дома с аккредитованным подрядчиком.

4. Дальневосточная ипотека (до 2%)

Ее дадут на строительство своего дома в регионах Дальневосточного федерального округа, если вы относитесь к одной из этих категорий:

- молодые семьи (обоим супругам не больше 35 лет либо одинокий родитель того же возраста с несовершеннолетним ребенком),

- участники программы «Дальневосточный гектар»,

- участники программ повышения мобильности трудовых ресурсов,

- учителя и работники медицинских организаций в ДФО.

Можно строиться как с аккредитованным подрядчиком, так и без него.

Ставки в Сбере — от 1,5%.

Чтобы удобнее было сориентироваться, вот вам калькулятор по разным ипотечным программам в Сбере. С ним легко разобраться, насколько в принципе вы подпадаете под ту или иную программу займов на ИЖС. И насколько она вам подходит с учетом ваших целей и возможностей.

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ЕСТЬ ЛИ ПОДВОХИ

Как объясняют эксперты, заявки на ипотеку на строительство своего дома, при прочих равных условиях, обычно рассматриваются дольше, чем при ипотеке на квартиру. И отказов больше. Но это связано не с чьими-то «происками», а с объективными реалиями российского рынка земли. Там все гораздо сложнее, чем с рынком квартир, и несравнимо больше подводных камней, которые потом могут сильно осложнить жизнь в новом доме или вообще не дадут его построить. Как говорят аналитики, есть шансы, что с развитием ипотеки на ИЖС этот рынок будет становиться более прозрачным и цивилизованным. У банков все же больше возможностей, чем у обычных граждан, проверить наличие этих самых «камней».

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