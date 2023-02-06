Уехавшую в Израиль Ларису Гузееву прорвало после заявлений о ее эмиграции

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева вместе с мужем Игорем Бухоровым несколько дней назад отправилась в Тель-Авив. Тут же появились слухи, что пара не собирается возвращаться в Россию. Уехавшая в Израиль артистка молчать не стала и сделала громкое заявление. Телеведущая рассказала поклонникам о своих планах, после чего разразилась гневной отповедью в адрес сплетников.

Отъезд Ларисы Гузеевой в Израиль вместе с мужем Игорем Бухаровым наделал много шума. 63-летняя телеведущая сообщала, что приехала на Святую землю всего на неделю. Супруги остановились в одном из отелей на берегу моря.

Однако поклонники знаменитости забили тревогу. Многие переживали, что их любимица пойдет по пути Аллы Пугачевой и останется в теплой стране навсегда. Ведь сейчас Гузееву в России почти ничего не держит, поскольку работы на Первом канале у нее пока нет. Телеведущая еще в декабре призналась, что шоу "Давай поженимся!" больше не выйдет в эфир, а проект "Голос. 60+" идет лишь несколько месяцев в году.

Ларису Андреевну слухи про эмиграцию взбесили. Артистке пришлось записать обращение к обеспокоенной общественности и прояснить ситуацию. Лариса Андреевна клятвенно пообещала, что по пути Примадонны ни за что не пойдет.

"Я сейчас в вечернем Тель-Авиве на берегу моря, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь", - вроде бы умиротворенно начала артистка.

Но потом ее прорвало. Она обматерила злопыхателей: "Какие же дебилы, которые собирают сплетни! Я, наверное, должна была в письменном виде отпроситься. Можно было мне вот столько пахать и улететь на пять дней в безвизовую страну, теплую, к морю, или нельзя? Разрешения не спросила! [Дурачки]!.."