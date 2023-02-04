Алла Пугачева осталась без российской пенсии в Израиле

Алла Пугачева уехала в Израиль Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева, уехав в Израиль, получила там временный израильский паспорт. Пока документ выдан Алле Борисовне на один год. Следующий артистка получит сроком на пять лет, после чего сможет рассчитывать на постоянный документ. Все то время, что Примадонна находится на чужбине, она получает пособие. А вот российской пенсией пользоваться не может.

Алла Пугачева лишилась российской пенсии в Израиле. Ограничения связаны с тем, что Алла Борисовна получает социальное пособие на карту, которая не действует за границей. В Израиле ее просто не принимают и не обслуживают. Это значит, что снять или перевести деньги со счета физически невозможно, пишет Woman.ru.

Стоит отметить, что в России певица ежемесячно со всеми доплатами получает порядка 55 тысяч рублей. За 12 месяцев набежало 660 тысяч рублей.

После получения паспорта израильские власти выделили артистке финансовую помощь. На взрослого человека приходится примерно 19 тысяч шекелей (почти 393 тысячи рублей).

А вот рассчитывать на пенсию в Израиле 73-летней звезде не приходится. По местным законам, право на выплаты имеет тот, кто проработал в стране минимум 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд.

Если же такого не было, то выплачивается социальное пособие. Речь идет о 800 долларов в месяц.