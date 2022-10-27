Сбер стал чаще выдавать ипотеку на дома, которые люди строят сами

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Россияне стали чаще оформлять ипотеку на самостоятельное строительство дома. К таким выводам пришли аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера, изучившие данные банка о выданных ипотечных кредитах на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

С ПОДРЯДОМ ИЛИ «СВОИМИ СИЛАМИ»

В первом полугодии 2022 года доля ИЖС, которое ведётся своими силами, без привлечения аккредитованного подрядчика, упала. Эксперты Домклик связывают это с распространением госпрограмм, обязывающих привлекать подрядчика в индивидуальное жилищное строительство.

В самом деле, к началу 2022 года все льготные ипотечные программы, по которым раньше можно было купить только квартиру в новостройке, стали доступны и тем, кто хочет жить в «индивидуальном» доме. Но при условии, что этот самый дом строят определенные подрядчики, доказавшие свою надежность и получившие аккредитацию банка.

С июля по сентябрь, однако, доля самостоятельного строительства в общем объёме ИЖС-ипотеки в Сбере увеличилась до 35%. Аналитики Домклик объясняют такую тенденцию запуском в середине июня программы «Господдержка своими силами». Она будет действовать до конца года.

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«Своими силами», или хозспособом, — это не значит, что дом обязательно нужно строить собственными руками или руками членов семьи. Хотя это, конечно, не возбраняется, если у заемщика или его родственников есть соответствующие знания и навыки. Но можно привлечь и строителей, причем любых — на все или отдельные виды работ, по своему усмотрению. Важно, что это сугубо личный выбор заемщика, с банком или кем-то еще его согласовывать не надо.

Подробнее об условиях программы «Господдержка своими силами» и о том, как ее оформить, можно почитать здесь.

ЗА КВАРТАЛ — КАК ЗА ГОД

Всего в третьем квартале желающие построить собственный дом оформили в Сбере 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей. По данным аналитиков Домклик, это больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд рублей) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд рублей).

Столь бурному росту популярности ипотеки на ИЖС поспособствовала возможность взять ее по низким ставкам — по льготным программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «ИТ-Ипотека» и «Господдержка». В сентябре по ним было выдано 97% всей ИЖС-ипотеки в Сбере. По программе «Господдержка» ставка сейчас от 6,3% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 5,3%, по «Дальневосточной ипотеке» — от 1,5%. Эти условия распространяются и на кредитование строительства индивидуального дома.

В августе банк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС по госпрограммам с 30 до 20% от стоимости жилья. Такие условия действуют для тех, кто берёт кредит без подтверждения дохода всего по двум документам (паспорт и второй документ, удостоверяющий личность). Если заёмщик подтвердил доход, взнос снижается до 15%.

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Для тех, кто по каким-то причинам не попадает под действие льготных программ, в Сбере есть программа «Строительство дома» — с базовой ставкой от 10,4% годовых. Подобрать наиболее удобную для себя программу и оформить ипотеку на строительство своего дома можно онлайн — с помощью сервиса Домклик.

- Доля ипотеки на ИЖС в общем объёме ипотечной выдачи банка составила около 5% в сентябре, что в 5 раз больше, чем в сентябре прошлого года, - рассказывает вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв. - Это говорит о том, что наши предложения надёжны и выгодны. Мы и дальше будем делать всё возможное, чтобы повысить доступность строительства и покупки частного дома. Важно, что наши программы не только выгодны, но и доступны широкому кругу клиентов с самыми разнообразными потребностями и пожеланиями.

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