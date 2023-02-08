Сделано обескураживающее заявление про Аллу Пугачеву Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналист Максим Кононенко прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой из России. По его словам, Примадонну из страны буквально выпнули.

Между журналистами Аксиньей Гурьяновой и Максимом Кононенко завязался спор в стриме 360. Репортеры поговорили о культуре и артистах. В какой-то момент речь зашла о том, должны ли звезды относиться с уважением к своей стране, или "никто никому ничего не должен" и плевать на всех.

"Пугачева ни в чем не виновата. Неправильно поступили, что выгнали ее из России. Алла Борисовна ничего плохого не говорила. И ее из страны буквально выпнули. Человек, который сделал для русской культуры во второй половине ХХ века очень много, вдруг в какой то момент оказался выкинут из жизни моей страны непонятно за что", - заявил Кононенко.

Журналист не понимает, причем здесь Примадонна, если негативно о Родине говорил ее пятый муж. "Он непонятно где и что говорит. Она молчала, приехала в Москву из Израиля, пыталась договориться на счет Максима, чтобы он мог вернуться и зарабатывать в России. Но на нее вылит ушат совершенно несправедливой грязи", - добавил журналист.

Кононенко, к слову, давно лично знаком с Аллой Борисовной. Ему известно, что она - женщина очень эмоциональная. "Обиделась и уехала", - резюмировал он.

Отметим, что сознательная эмиграция знаменитости вызвала в ее адрес шквал критики. Меж тем, похоже, что вокалистка буквально сжигает мосты со страной, в которой обрела невероятную популярность и всенародную любовь.

Пугачева иногда выходит на связь, делая довольно неоднозначные заявления. Например, она разместила в блоге сообщение, в котором ответила своим хулителям. "Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди которых я всегда терпеть не могла. Если б я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами", - писала 73-летняя певица.