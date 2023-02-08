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Звезды7 февраля 2023 22:05

Сделано обескураживающее заявление про Аллу Пугачеву

Максим Кононенко заявил, что Пугачеву несправедливо выгнали из России
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Сделано обескураживающее заявление про Аллу Пугачеву

Сделано обескураживающее заявление про Аллу Пугачеву

Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналист Максим Кононенко прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой из России. По его словам, Примадонну из страны буквально выпнули.

Между журналистами Аксиньей Гурьяновой и Максимом Кононенко завязался спор в стриме 360. Репортеры поговорили о культуре и артистах. В какой-то момент речь зашла о том, должны ли звезды относиться с уважением к своей стране, или "никто никому ничего не должен" и плевать на всех.

"Пугачева ни в чем не виновата. Неправильно поступили, что выгнали ее из России. Алла Борисовна ничего плохого не говорила. И ее из страны буквально выпнули. Человек, который сделал для русской культуры во второй половине ХХ века очень много, вдруг в какой то момент оказался выкинут из жизни моей страны непонятно за что", - заявил Кононенко.

Журналист не понимает, причем здесь Примадонна, если негативно о Родине говорил ее пятый муж. "Он непонятно где и что говорит. Она молчала, приехала в Москву из Израиля, пыталась договориться на счет Максима, чтобы он мог вернуться и зарабатывать в России. Но на нее вылит ушат совершенно несправедливой грязи", - добавил журналист.

Кононенко, к слову, давно лично знаком с Аллой Борисовной. Ему известно, что она - женщина очень эмоциональная. "Обиделась и уехала", - резюмировал он.

Отметим, что сознательная эмиграция знаменитости вызвала в ее адрес шквал критики. Меж тем, похоже, что вокалистка буквально сжигает мосты со страной, в которой обрела невероятную популярность и всенародную любовь.

Пугачева иногда выходит на связь, делая довольно неоднозначные заявления. Например, она разместила в блоге сообщение, в котором ответила своим хулителям. "Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди которых я всегда терпеть не могла. Если б я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами", - писала 73-летняя певица.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалАлла Пугачева: досье KP.RU