Актриса Наталья Фатеева сообщила печальные новости про Аллу Пугачеву

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева несколько месяцев живет в Израиле. Певица сейчас крайне редко выходит на связь с поклонниками. При этом она ведет достаточно публичную жизнь на чужбине, часто выходит в свет. Однако, как сообщила актриса Наталья Фатеева, Примадонна на чужбине несчастна.

"Я не удивилась, когда узнала, что Алла Пугачева уехала, - рассказала Наталья Фатеева. - Думаю, ей в Израиле неплохо, климат хороший, медицина".

При этом актриса отметила, что на чужбине Примадонна вряд ли счастлива. Впрочем, по мнению звезды советского кино, и в России Алла Борисовна ощущала бы себя так же.

"Люди вообще счастливыми никогда не бывают. Алла не исключение", - цитирует артистку сайт mk.ru.

По словам Фатеевой, она всегда хорошо относилась к Пугачевой. "Несколько раз ходила на ее концерты, но Алла об этом не знала. Мне она нравилась во всех вариантах", - добавила знаменитость.

Высказалась она и на тему возвращения Аллы Борисовны в Россию: "Это ее личное дело - возвращаться или нет. Поклонники примут любое ее решение".

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