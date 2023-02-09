Немецкие врачи отказались от угасающего на глазах Романа Костомарова

Близкие фигуриста рассказали, как ему ампутировали стопы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый тренер Романа Костомарова впервые рассказала о том, что сейчас происходит с фигуристом. Вот уже месяц олимпийский чемпион находится между жизнью и смертью. У него развился сепсис, из-за гангрены ампутировали стопы. Сейчас же, по словам Лидии Караваевой, врачи спасают руки звезды. Некроз добрался до верхних конечностей. При этом стало известно, что от угасающего на глазах Костомарова отказались немецкие врачи, тогда как их российские коллеги не теряют надежды на лучший исход.

Первый тренер Романа Костомарова сообщила, что с ее звездным учеником происходят страшные вещи. "Скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил", - сокрушается Лидия Васильевна.

Она подтвердила, что у фигуриста возникли проблемы с кровообращением, из-за чего развился некроз. По ее словам, Татьяна Навка подключила лучших врачей для спасения своего партнера по фигурному катанию. С ним она выиграла Олимпиаду в Турине в 2006 году. Роман для нее очень близкий человек.

"Кровоснабжение нарушено, его никак не отрегулируют... Как-то инфекция попала и разнеслась по всему организму", - рассказала тренер сайту kp.ru.

Лидия Васильевна отметила, что сначала свою помощь в лечении Романа предлагали немецкие врачи. Но сейчас, судя по всему, они не верят в лучшее. "Думаю, если бы у немецких врачей была какая-то надежда или конкретное предложение, Рому бы уже отправили... Видно, там дали прогноз неутешительный", - подчеркнула тренер.

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