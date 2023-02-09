Юрий Феклистов: Мой творческий подвиг начался в «Комсомолке». Я безумно ей благодарен

Фотограф Юрий Феклистов и политический обозреватель "КП" Александр Гамов Фото: Александр ГАМОВ

В четверг вечером, 9 февраля, Юрий Феклистов провел в Москве, в Центральном Доме актера, свой первый грандиозный творческий вечер.

Народу (читай - фанатов и поклонников) в тесный Артистический салон набилось столько, что яблоку, точнее - фотокадру - негде было упасть.

Артистический салон был полон народу. Фото: Александр ГАМОВ

А потом - Героев в 40-летней фотобиографии этого удивительного то ли фоторепортера, то ли фотохудожника (а в нем слились вместе все мыслимые фотоспециализации) собралось столько…

Булат Окуджава, Мстислав Ростропович, Юрий Любимов, Евгений Евтушенко, Арсений Тарковский. Михаил Горбачёв, Борис Ельцин, принцесса Диана…

И о каждом Юра горит желанием рассказывать бесконечно.

Творческий вечер Юрия Феклистова прошел в Центральном Доме актера Фото: Александр ГАМОВ

Протиснувшись сквозь толпу почитателей (а в их числе было множество моих коллег), я все же набрался «журналистского нахальства» и спросил у маэстро Феклистова, как мне кажется, о самом главном в этот день…

… - Юр, как ты так умудрился жить, работать и фотографировать, что не ты гоняешься и подгоняешь под себя исторические события и исторических деятелей, а они под тебя строятся, живут?

- Нет, никто не строится передо мной, я сам всех добиваюсь и домогаюсь.

А опыт получил в "Комсомольской правде", мой подвиг именно там начался. И я безумно благодарен этой газете.

- А сейчас тебе что дает «Комсомольская правда», кроме того, что Гамов сюда пришел?

- «Комсомольская правда» и сейчас дает мне силы.

Я всегда вспоминаю с большой любовью о том коллективе, в котором жил-был, и многие здесь в зале присутствуют.

Журналист Валерий Хилтунен - давний фанат Юрия Феклистова. Они вместе начинали в «Комсомолке». Фото: Александр ГАМОВ

- Я вижу, да… И еще не могу не спросить. Открой, пожалуйста, и секрет, если это возможно, в принципе… Ты всю жизнь нас удивляешь, но меня, прежде всего, знаешь, чем поражаешь? Где ты берешь силы всегда быть в форме?

- Я очень активно себя веду, спортом занимаюсь, на велосипеде езжу. У меня очень много энергии.

- А в голове что у тебя?

- Вместо сердца – пламенный мотор. А в голове? Мозг…

- Всегда соединённый с объективом? И - твои пожелания фанатам, которые далеко не все ещё здесь собрались…

- Я безумно всем благодарен, не ожидал, что столько народу придет.

Пришли люди из разных периодов моей жизни. И я каждому благодарен. Я не ожидал.

- Когда ты в следующий раз соберёшься такую встречу проводить, давай мы будем билеты продавать. (шучу) Потому что, представляешь, если бы сейчас продавали билеты… А деньги поделим…

- (смеётся) Я подумаю. Да, надо бы коммерциализироваться.

- Я тебя обнимаю, Юра.

- Спасибо, Саша.

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