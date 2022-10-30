Сидящая на гормонах дочь Марии Шукшиной в кружевном боди вызвала оторопь

Анна Трегубенко и Мария Шукшина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Марии Шукшиной три года назад решила кардинально изменить свою жизнь. Анна Трегубенко стала ходить в качалку, чтобы получить тело мечты. Сейчас фигура девушка напоминает мужскую. А последнее фото блондинки и вовсе вызвало оторопь.

Ставшая качком дочь Марии Шукшиной влезла в кружевное боди и сделала селфи. Из-за увлечения бодибилдингом Анна Трегубенко стала неузнаваемой. Если раньше блондинка была хрупкой и женственной, то сейчас превратилась в грозную воительницу.

Фото: социальные сети

Ежедневно дочь заслуженной артистки России по несколько часов усердно тренируется в спортзале, следит за питанием, чтобы нарастить нужную массу, и даже начала принимать специальные гормоны.

Она периодически делится своими успехами. Так, на днях 33-летняя красавица опубликовала откровенное фото. В кадре она позирует в черном кружевном боди и ботфортах на шпильках. Наряд не в состоянии скрыть то, что обычно прячут.

Поклонники при виде прелестей девушки оторопели. Они переживают, что Анна раскачается до необъятных размеров.

Стоит отметить, что Трегубенко уже успела принять участие в нескольких соревнованиях и заняла призовые места. Спортсменка поделилась, что о бодибилдинге мечтала с детства.

Ранее она признавалась, что родственники негативно отнеслись к ее увлечениям и к переменам во внешности. Так, ее бабушка Лидия Федосеева-Шукшина думает, что внучка сильно располнела. А со знаменитой мамой девушка почти не общается.

Отметим, Анна одна воспитывает восьмилетнего сына Вячеслава, который родился в браке с сокурсником звездной наследницы по ВГИКу. Пара сыграла скромную свадьбу в 2013 году. Семейное счастье длилось недолго и вскоре пара распалась.

Несколько лет назад Трегубенко согласилась выдать семейные тайны. Ей заплатили за откровения два миллиона рублей. Внучка Федосеевой-Шукшиной также оскандалилась тем, что продала квартиру бабушки без ее ведома. После этого девушке пришлось судиться с пенсионеркой. Поступок кровиночки очень расстроил Лидию Николаевну. Она не могла ходить после этого, - настолько была шокирована.