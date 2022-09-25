Лидию Федосееву-Шукшину отправляют в дом престарелых подальше от Москвы

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Лидия Федосеева-Шукшина 25 сентября весь день принимает поздравления от близких, коллег и поклонников. Знаменитой актрисе исполнилось 84 года. Не остались в стороне и бывшие родственники Лидии Николаевны. Они приготовили знаменитости сюрприз.

Лидию Федосееву-Шукшину отправляют в дом престарелых. На этот раз речь идет о заведении в Калининграде.

"Мы открыли с папой в Калининграде дом для престарелых. Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш", - сообщил сын музыканта Бари Алибасов-младший.

По его словам, заведение заработало несколько месяцев назад. "Я готов сделать такой заочный подарок. Предоставить VIP-место в доме престарелых имени Бари Алибасова", - цитирует мужчину РИА ФАН.

Отметим, в сентябре 2021 года Шукшина официально развелась со своим пятым мужем - шоуменом Бари Алибасовым. Их разрыв сопровождался многочисленными скандалами. Бари Каримович попытался оформить принадлежавшую пенсионерке квартиру в Новой Москве на своего помощника. Когда это вскрылось, актриса была в шоке и спешно подала на развод.

Все эти события пагубно сказались на ее здоровье. В итоге в январе 2022 года младшая дочь отправила Шукшину в дом престарелых. Свое решение Ольга Шукшина объясняла тем, что не справлялась с уходом за мамой. "У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением, - уверяла Ольга. - В пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения".

После этого общественность потребовала от детей Лидии Николаевны забрать женщину домой. Тогда сын Алибасова заявил, что хочет спасти бывшую родственницу. "Ничего себе! Я в диком шоке, потому что буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости... Бабушку надо спасать!", - кипятился наследник музыканта.

В итоге актрисе пришлось экстренно собрать вещи и выехать из пансионата. Она вернулась обратно в московскую квартиру.