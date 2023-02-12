Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 12 февраля 2023 года: сколько Киев платит иностранным наемникам и чего США хотят от России

На Западе активно лоббируют интересы экс-президенты Грузии Михаила Саакашвили
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Как заявил Следственный комитет России объявил, что иностранные наемник, воюющие в рядах ВСУ, получают за это зарплату от 30 тыс. до 100 тыс. гривен. Пресс-служба СК утверждает, что следователи получили "неопровержимые сведения" о поощрении Киевом наемников в ходе боевых действиях в стране, что запрещено международными нормами.
- Установлены данные о вербовке, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тыс. гривен, — говорится в официальном сообщении пресс-службы, а также отмечается, что СК РФ заочно предъявил обвинения пятерым участникам "Грузинского национального легиона".
В общем-то, не мешки с золотом гребут. Две с половиной тысячи долларов в месяц в качестве верхнего предела желаний – это даже как-то жалко для наемников.
На официальном сайте Минюста США появилась информация о том, что семья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заплатила почти миллион долларов американской юридической компании, чтобы та пролоббировала интересы "Тифлисского узника". И большая часть этих денег пошла в качестве оплаты за услуги иностранных светил в области медицины.
Приводится и список специалистов и размер их гонораров. Так, в частности, вознаграждение получили:
- Психиатр Эрик Голдсмит — $75,8 тыс.
- Гастроэнтеролог Стюарт Финкель — $79 тыс.
- Невролог Шахин Эммануэль Лахан — $107,4 тыс.
- Хирург-ортопед Джеймс Коби — $2,9 тыс.
- Токсиколог Дэвид Смит — $11,2 тыс.
Все эти эксперты, как под копирку, заявили на суде, что Саакашвили "тяжело болен и срочно нуждается в переводе в одну из клиник за пределами Грузии". Что, правда, не помогло – суд оставил Саакашвили в клинике в Тбилиси.
Это что, в Вашингтоне на Мишико крест поставили? Или просто решили, что наркомания в такой стадии уже необратима?
Эксперты Norstat Eesti AS провели опрос среди эстонцев, стоит ли предоставлять временную защиту украинским военнобязанным мужчинам, сбежавшим из своей страны.
- Правильно ли, что украинские мужчины в возрасте 18—60 лет могут получить временную защиту в Эстонии? – именно так был сформулирован единственный вопрос.
61% опрошенных респондентов оказались категорически против предоставления такого убежища.
26% дали ответ "Да" или "Скорее да".
Еще 13% ответили "Скорее нет" или затруднились дать ответ.
В общем, за предоставление такого убежища оказался только каждый четвертый эстонец
Что вполне логично – чем больше украинцев прячется в Эстонии и других странах, тем быстрее придет черед отправляться на войну самим эстонцам. А они ведь этого тоже не хотят.
- Господин Путин снова хочет использовать энергоносители в качестве оружия, — заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге после того, как вице-премьер Правительства России Александр Новак рассказал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, но не будет продавать нефть тем странам и компаниям, кто прямо или косвенно придерживается установленного Западом "ценового потолка" на российские энергоносители.
Кстати, после заявления Новака о сокращении добычи в РФ цены на нефть пошли в рост, что вряд ли огорчило страны ОПЕК, с которыми Вашингтон планирует провести переговоры.
А сам "ценовой потолок" мистер Кирби, судя по всему, как и другие санкции, разновидностью экономического оружия не считает. Ведь это другое, понимать же надо.
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США "крайне заинтересованы" в возобновлении переговоров с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
- США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции, — поделилась Дженкинс с прессой и добавила, что в Вашингтоне намерены в ближайшее время "изучить способы" возвращения Москвы в диалог по ДСНВ.
Хитрые ребята – им нужен не столько сам Договор, сколько возможность инспектировать российские ядерные объекты в условиях, когда Вашингтон поддерживает Киев чуть ли не всеми вооружениями, имеющимися в его арсенале.
Если Америка что-то от нас хочет, то простая логика диктует, что России необходимое Вашингтону совершенно не нужно.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью с журналистами газеты Tagesspiegel назвала ошибкой свои слова о том, что Европа "ведет войну против России". Напомним, это заявление прозвучало у нее в январе на сессии ПАСЕ, когда она призвала все страны Европы не искать виновных в своих рядах и не заниматься самокопанием, а делать все вместе как можно больше для Украины.
- Есть такая поговорка: "Не ошибается лишь тот, кто не живет, - объяснила она ошибочность своего заявления и объяснила, что ей "важно показывать людям, что внешняя политика — не абстрактное понятие, а напрямую связана с их жизнями".
Это заявление прозвучало в ответ на обвинения в том, что она своими словами устроила настоящий международный скандал, и призывы уйти в отставку.
Один раз правду сказала, и то каяться пришлось.
- В одном из техасских частных зоопарков всего за $4,9 предлагают сфотографироваться с живым Зеленским. Правда, это не президент Украины, а макака-резус 4-х лет от роду, которая весит 14 фунтов. Если бы Зеленских поменять местами, то Украине это явно бы пошло на пользу.
- Замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что Минфин РФ в 2023 году доведет долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до нуля, и в нем останутся только золото, юани и рубли.
- Путин наградил медалью "За отвагу" помощника машиниста, который помог увести часть горящего состава с Крымского моста после теракта.
- В связи с окончанием в марте срока действия договора эстонского Департамента соцстрахования и владельцев жилья в Эстонии решили расселять украинских беженцев для проживания на паромах.
- Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Украины с уровня "Caa3" до "Ca". Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему". Тем временем, Украина снова запросила внешнее финансирование.
- Министерство спорта Литвы сообщило, что группа из 35 стран, в том числе США, Великобритания, Германия и Франция выступили за недопуск россиян к Олимпиаде-2024. Примечательно, что в Международной олимпийской хартии записано черным по белому, что вмешательство правительств и государств в Олимпийское движение категорически недопустимо. За что предусмотрен, грубо говоря, "бан". Но в этих странах, похоже, все неграмотные и читать не умеют.
- В Херсонской области с 18 часов вечера до 6 часов утра ввели обязательный режим светомаскировки. Наверное, чтобы русские ракеты и беспилотники заблудились в темноте и не попали по назначенным им целям.