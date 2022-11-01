С 1 ноября заработает новый ГОСТ поверки счетчиков горячей и холодной воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДЕНЬГИ МОБИЛИЗОВАННЫМ

С 1 ноября мобилизованным гражданам должны выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была озвучена в поручении президента Владимира Путина. Конкретный размер денежного довольствия зависит от воинского звания, должности и т. п. И может быть больше. Но не меньше. Нужный уровень выплат должен быть обеспечен со дня зачисления в список личного состава воинской части. В том числе и в период подготовки и обучения.

ДОПЛАТЫ БЫВШИМ ЛЕТЧИКАМ И ШАХТЕРАМ

У ряда пожилых граждан с началом ноября увеличатся ежемесячные отраслевые надбавки к пенсии. Это, во-первых, члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации с определенной выслугой лет (25 лет для мужчин, 20 лет для женщин; или на 5 лет меньше, если службу пришлось оставить по состоянию здоровья). А, во-вторых, некоторые категории работников угольной промышленности. В частности, шахтеры и горноспасатели (в зависимости от степени опасности работ, надо 25 или 20 лет стажа).

Выплаты таким пенсионерам пересматриваются четыре раза в год — с 1 мая, 1 августа, 1 ноября, 1 февраля. Конкретный размер доплаты определяется по особой формуле в индивидуальном порядке. В среднем она сейчас выше 20 тысяч у летчиков и порядка 5 тысяч рублей у шахтеров.

ВАЖНО

ПЕНСИЮ В НОЯБРЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РАНЬШЕ

В начале ноября у нас три выходных дня — с 4 по 6 число — поэтому изменится график выплаты пенсий. Те, у кого выплаты приходятся именно на эти дни, смогут получить деньги заранее. Когда конкретно — лучше уточнять в своем региональном отделении Пенсионного фонда. Или там, где вы обычно получаете пенсию (Сбербанк, почта). Впрочем, такая схема уже традиционно действует в любые праздники — так что, без особых новшеств.

НЕ ЗАБУДЬ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ

В ноябре гражданам, у которых есть какая-то недвижимость или личный транспорт в собственности, надо заплатить за них налоги за 2021 год. Это необходимо сделать до 1 декабря.

По идее, уведомления от налоговой уже всем должны прийти. Их обязаны разослать не позднее чем за 30 дней до наступления времени «Ч» - крайнего срока уплаты налогов.

Важно: если у вас заведен личный кабинет налогоплательщика, не ищите бумажку в почтовом ящике. Счет вас уже должен ждать в электронном виде в этом кабинете (у меня он там появился еще в начале октября, о чем на электронную почту пришло уведомление с портала госуслуг).

Очень-очень важно: если по каким-то причинам уведомление вам не пришло, это не освобождает от уплаты налогов. И с начала декабря на долг начнут капать пени. Правильный же алгоритм действий для законопослушного гражданина такой. Надо через свой личный кабинет налогоплательщика или через сервис "Обратиться в ФНС России" на https://www.nalog.gov.ru/ (портал ФНС) написать обращение: мол, ребята, вы меня забыли. С момента, когда обращение зафиксировано (а в режиме онлайн это делается автоматически), вы абсолютно чисты перед законом. Вам установят новый срок уплаты или вообще перенесут его, если сумма небольшая, на следующий год (у меня такое было).

Кто забыл, напоминаем: уплатить до декабря надо транспортный, земельный налоги и налог на имущество (квартиры, дома).

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ ПО-НОВОМУ

С 1 ноября заработает новый ГОСТ поверки счетчиков горячей и холодной воды. Стандарт осовременили. А вообще он устанавливает методику поверок и применение рабочих эталонов. Предполагается, что поверка теперь будет проходить быстрее, а ее результаты станут более точными.

Главное, впрочем, для граждан не меняется. По-прежнему надо не попадаться на звонки «поверяльщиков» из левых фирм, которые утверждают, что они работают от мэрии, МФЦ или кого-то еще крайне официального. А также помнить: поверку может проводить только фирма, имеющая на такой вид деятельности аккредитацию.

«ЗЕЛЕНЫЕ» МНОГОЭТАЖКИ

Большинству россиян не до таких изысков, как экожилье. Было бы какое-нибудь. И все же как тенденция это интересно — в России с 1 ноября начинает действовать национальный стандарт по проектированию, строительству и эксплуатации «зеленых» многоквартирных домов. Это значит, что у нас официально заявлена новая категория жилья — экологически чистые многоэтажки.

Стандарт вводит критерии, по которым российские многоквартирники могут оцениваться на предмет их экологической безопасности. И для жильцов, и для окружающей среды. И так на всех этапах — от строительства до эксплуатации.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

-Стартует осенний призыв в армию. В этом году он начался на месяц позже — военкоматы были заняты частичной мобилизацией.

-С 1 ноября проводится эксперимент по переводу госорганов на российское программное обеспечение. Первые, самые смелые, участники эксперимента — Минцифры, МВД и Росреестр.

До 1 января 2025 года госорганам надо выполнить указ президента, которым с этой даты запрещается использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре (это которая нужна для нормального функционирования всего общества и экономики).

-Еще один эксперимент начинается на Камчатке. С ноября ограничат вывоз оттуда красной икры воздушным транспортом. На самолете с собой — в багаже или ручной клади — можно увезти не более 10 кг продукта, если он изготовлен не промышленным способом (без заводской упаковки и маркировки). Предполагается таким образом нанести удар по бизнесу браконьеров.

-С 23 ноября кредиторы смогут получать информацию о мобилизованных заемщиках у Федеральной налоговой службы. Речь о тех случаях, когда надо установить, действительно ли должник имеет право на кредитные каникулы для мобилизованных. ФНС в свою очередь часть нужных сведений будет получать по системе межведомственного электронного взаимодействия от Минобороны.