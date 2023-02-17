Вопрос дня: А вы бы у кого хотели взять интервью? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Наверное, у Байдена. Мне даже не профессионально, а лично для себя интересно увидеть, что движет человеком, старательно ввергающим мир в Третью мировую. Причем и переводчик не нужен, моего знания английского хватит для разговора.

Владимир Вишневский, поэт и сатирик:

- Я в своей короткой журналистской юности взял несколько интервью, но потом быстро понял, что сподручнее их давать. С тех пор я делал это бессчетное число раз. Сейчас я ни у кого брать интервью не хочу, мне неинтересно.

Оскар Кучера, актер и телеведущий:

- Взял бы интервью у Путина. Слишком много вопросов, на которые сам пока не могу найти ответы. А он их наверняка знает.

Вадим Панов, писатель-фантаст:

- Вот если бы была возможность взять у кого-то из прошлого, то я бы поговорил с Екатериной Великой! На время ее правления пришлась одна из самых эпохальных страниц в истории России. Мне интересно было бы знать, как на самом деле все происходило.

Владимир Кузнецов, пранкер Вован:

- Ну с политиками мне уже не особо интересно говорить. Но я бы взял интервью у Виктора Пелевина. Некоторые книги у него неплохие. Но он очень закрытый человек. Вот если бы мне помогли договориться...

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР:

- Мне сейчас запретили сладкое, поэтому у меня теперь все мысли о конфетах. Я бы взял интервью у директора кондитерской фабрики! Не важно какой. И спросил бы: сколько еще в конфеты будут класть пальмовое масло? Ведь как раньше вкусно было! А сейчас сплошные растительные жиры.

Елена Ищеева, журналист, бизнесвумен:

- Я бы с удовольствием хотела бы встретиться с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он у нас в стране занимается строительством, мой бизнес тоже в этой сфере, и у меня есть масса вопросов: что будет реализовываться в нашей стране по этому направлению и почему у нас мало используются российские инновационные материалы?

Георгий, 43 года, читатель сайта KP.RU:

- Я несколько раз был в компании с известными людьми и всегда робею перед ними. Так что если бы и хотел, то все равно взять интервью не смог бы. Зато до сих пор, как в детстве, представляю, что стал богатым и знаменитым и у меня берут интервью. Задаю себе вопросы, даю красивые ответы. Такое интересное получается.

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