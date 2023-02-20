Нужно было два слова: как Байден отпросился в Киев у Путина

Духоподъёмный визит Байдена в Киев стал возможен после «визы» Путина Фото: REUTERS

Сообщение о том, что Белый дом уведомили Россию о визите Джо Байдена в украинскую столицу за несколько часов до его отправления туда, о чем сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, превращают «героический приезд» американского президента в «осажденный» Киев в фарс. Ну подумайте сами: разве можно кому-то громко пригрозить полным разгромом, предварительно не спросив у того, кого громить собираемся: «А нам ничего за это не будет?»

Да не будет, не будет. Поезжайте уж. Мы понаблюдаем…

И что же увидели и услышали? Звук сирены в Киеве, который мужественный Байден игнорирует, смело идя по улице украинской столицы. Звукоэффекты, если знать сценарий, избыточны. Никто «неуловимого Джо» на Украине ловить не собирался. Приехал инкогнито, потому что с утра всем впаривали, что киевский центр перекрыт в ожидании директора МВФ. А она, как мы знаем, - женщина. Но из Михайловского собора появился, и вовсе не в женском одеянии, сам президент США. Ну что, москали клятые, струхнули от такой дерзости, поганцы?

Конечно, струхнули. А как же. Ведь если бы Байден отклонился от согласованного с Москвой маршрута (а почему бы и такое не допустить?), то пришлось бы принимать нештатное решение. А так - все согласовано, утверждено. И объятия с Зеленским, и грозные слова в адрес Москвы. Страшно? Неа. Давай уж, доигрывай и - в Польшу.

Особо цинично этот воинственно-патриотически-западный фарс выглядит на фоне только что закончившейся сходки в Мюнхене. Ведь там никаких зазоров не оставили: Россия должна быть разрушена! Просто Карфаген новый какой-то… И у этого Карфагена доверительно спрашивают: «А вы не будете возражать, если мы… Ну так, на всякий случай, чтобы чего не вышло…»

Уже вышло, милые, все, что надо, прояснилось. Духоподъёмный визит Байдена в Киев стал возможен после «визы» Путина: «Не возражаю.»

Это просто к пониманию того, как нынче мир устроен. СМИ и пропагандистские трубы дуют, и сильно-сильно, одно. «Реал-политик», уже, казалось бы, похороненная, все равно шелестит, но тихо-тихо. И это, честно говоря, дает какую-то надежду, что мир, вопреки кликушам, все-таки еще не совсем сошел с ума.

А вот в какой степени мы можем рассчитывать на надежду, покажут завтрашние выступления лидеров России - в Москве, и США - в Польше. Пан Зеленский даже в прениях нигде не записан.

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