AP: США связывались с Россией перед поездкой Байдена в Киев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов незадолго до поездки президента страны Джо Байдена в Киев связывались с Россией, чтобы исключить риски конфронтации между Москвой и Вашингтоном, сообщили в Белом доме.

Как передает Associated Press, разговор с российской стороной нужен был США для «избежания любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами». Подробностей переговоров в Белом доме не уточнили.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, Байден неожиданно прибыл в Киев. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Украинский лидер назвал визит американского лидера «чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев». Президент США в свою очередь заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Сайт KP.RU разбирался, зачем на самом деле президент США прилетел в Киев.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Киев готовит очередную провокацию против России (подробнее)