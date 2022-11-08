Автостопом по России: "Господи, за что люди так ненавидят Москву?!"

Владимир Ворсобин на самом западе нашей Родины - на Балтийской косе Фото: Иван МАКЕЕВ

О путешествии

Старт экспедиции был выверен. Патриотичен. Политически зрел.

Какой-нибудь важный чин из ГлавВоенПУРа, уверен, поставил бы на наших планах «Одобрено», «Ура» и «Служу России».

Мы выбрали, как нам тогда казалось, Место Силы. Олицетворение абсолютного Z. Военно-морская база Балтийского флота, краснознаменный порт Балтийск. И переполненные патриотическим восхищением, в едином дружном порыве мы должны были двинуться отсюда навстречу солнцу, символизируя…

Я долго искал слова – что, черт возьми, это может символизировать…

«Я - ВАТНИК»

Главное, успокоить моего напарника — фотокора Ваню Макеева. Будучи человеком глубоко государственным, он что-то заподозрил.

- Я ватник, поэтому никакой либерастии, – сразу предупредил Ваня, когда я только заикнулся – мол, «а все-таки, здорово, что заедем в Екатеринбург!».

- В Ельцин-центр?! – взревел в Ване Владимир Соловьев (и это было страшно – тут Рудольфовича не переключишь). – Ни за что! В то время, когда весь народ, вся наша страна…

Добраться к месту Силы и триумфального старта мы решили автостопом из принципа Фото: Иван МАКЕЕВ

А я не спорил.

Как-то я вдруг понял – не стоит людям друг с другом говорить о политике. Пощадить бы родителей, жен, друзей…

Поэтому Ивана я даже успокаивал. Мол, погоди, настоящая Россия нас рассудит, она, матушка, помирит и научит. Да так, что себя не узнаешь…

- Что это значит?! – подозрительно выспрашивал Иван.

МУЖИКИ ВО ТЬМЕ

Мы в этот момент стояли в глубокой тьме. И мрачно глядели вперед. Огненные шары неслись мимо нас. Дорога из Калининграда на Балтийск (добраться к месту Силы и триумфального старта мы решили автостопом из принципа) не сулила пощады. Два мужика во тьме…

Ну, кто остановит?!

Прошло десять минут. Двадцать.

- И я бы не остановил, – злился Иван, со своей вытянутой рукой напоминая колыхающуюся резиновую куклу уличной рекламы. - Что от двух проходимцев можно ждать?

- Есть добрые люди. Поймаем, – верил я, хотя прекрасно понимал, еще минут 15 и все. Сырость и холод сорвут наш первый автостоп.

Прошло 5. 10. Я побежал вдоль дороги, чтоб согреться, слыша вдалеке заунывный мат Макеева. И вдруг…

К бесспорному факту, что мы не два бездельника, а мощная экспедиция, Сергей отнесся спокойно Фото: Иван МАКЕЕВ

ЯВЛЕНИЕ СВЯТОГО СЕРГЕЯ

Передо мной останавливается замызганный грузовичок...

Потом его водитель, коммунальщик Сергей скажет – не увидел в темноте, что нас двое.

- Повезло вам, мужики! – проворчал он, когда мы еле втиснулись в его кабинку.

- Давайте мы назад сядем, в будку – предлагаем.

- Грязно там, – говорит. - Измажетесь, думать про меня плохо будете, а это для кармы плохо.

- Теперь карма прокачена на год вперед, - обещаем. - Вы спаситель великого эксперимента.

К бесспорному факту, что мы не два бездельника, а мощная экспедиция, Сергей отнесся спокойно. Покачал головой. Но так… По-русски. Наверняка не поймешь – одобрительно? Осуждающе?

Мечтательно?

- Я сам по-молодости автостопом ездил, - вдруг заговорил Сергей, но уже по-другому - с теплотой, по-свойски. – Эх, были времена. На дороге все друг другу помогали. А сейчас… (машет рукой) Раньше - сломается машина, через минуту остановятся, предложат помощь, а теперь – никому нет дела.

Калининградская ночь Фото: Иван МАКЕЕВ

- Что изменилось? – спрашиваю.

Сергей замялся.

- Считаю, нас москвичи испортили! – вдруг отрезал он.

- Это как?! - изумился Макеев. И тут же предупредил. - Я из Подмосковья!

- Саранск! – выставил защиту и я.

- Тут вот какое дело, - начал рассказ Сергей.

ЛЮДИ - ПЛАСТИЛИН

И тут я припомнил странный разговор.

- Вся сила и вся слабость калининградцев, в бескрайней гибкости, - печально говорил мой местный приятель. - Мы как пластилин.

- Разве это плохо? – удивлялся я. – Все приспосабливаются.

- Дело в степени этой гибкости, - продолжал самобичевание приятель. - Ради выгоды мы готовы на все. С материка на нас жалуются - трудно с нами дело иметь…

- Как пластилин? - думал я, слушая нашего спасителя Сергея.

А тот увлеченно строил перед нами интересную теорию. Москвичи, дескать, завезли некий вирус бездуховности, подкосивший в аборигенах чуть ли не все добрые качества автовладельца. И именно из-за москвичей калининградцы не останавливают при авариях, и не жалуют авто-стоп…

- То есть москвичи виноваты, что вы не помогаете друг другу?

- Они! – обрадовался моей сообразительности Сергей.

Ночь на море Фото: Иван МАКЕЕВ

Как же это было знакомо! Сколько раз, путешествуя по стране, я был свидетелем этой всероссийской фобии. Господи, за что люди так ненавидят Москву?! Как-то один пьяный дальнобойщик в кафе жутко обрадовался, что я не москвич. Потом признался – хотел было уже меня побить за одно произношение - «мАсква», а тут такое облегчение - Саранск. Прости, мол. Вспылил.

А что тут поделаешь… Молчу. Дело не в москвичах, конечно. Хотя, жили бы мы здесь – кто знает, может так же кривились. Москвичи тут - праздные, сытые туристы, скупающие дома у побережья…

Представьте сволочной контраст. Наш добрый инженер коммунальных систем Сергей едет домой, в свой город Светлый, после тяжелого дня в ржавой, промасленной машине.

- Как тут с зарплатой? – спросил я.

- Если получаешь 30 тысяч – удача, - говорит. – У моей мамы пенсия 18 тысяч, на лекарства тратит больше... Тут еще блокада Калининграда. Поэтому цены большие. Год назад мешок цемента стоил 200 рублей, сейчас 800, и за него в магазине драки…

Мы вышли у заправки у города Светлое, Серега поехал своей дорогой.

Но я ему успел шепнуть – спасибо, друг, выручил, но все-таки подумай – виноваты ли в твоих бедах москвичи?

- И ты тоже подумай, – усмехнулся он.

«КАК ЖЕ Я ВАМ ЗАВИДУЮ»

Бог шутил.

Промежуточный городок Светлое (по пути к Балтийску) оправдал название - со стороны он казался черной дырой. Ни проблеска. К счастью, в кромешной тьме светилось пятнышко бензозаправки. И мы мотыльками бросились на него.

Но удача окончательно испарилась. Водители отворачивались. Они упорно ехали не туда, куда надо нам. Устроили в магазинчике печальный привал, соображая – и что, блин, дальше?

И тут продавщица произнесла золотые слова.

«Как же я вам завидую!» - сказала вдруг Людмила Чапаева (она попросила обязательно упомянуть ее в репортаже). Она смотрела из-за прилавка светлым, мечтательным взглядом куда-то вдаль…

Мы в этот момент обстоятельно обсуждали возможный ужин - доширак и беляш? Ваня настаивал, что с моим жестким правилом не ездить на такси и общественным транспортом, наш ждет медленная подзаборная смерть, а я – утешал – и жизнь бывает подзаборной…

И тут нам говорят – какие мы, дескать, молодцы, и нам, бродягам, завидуют…

Людмила Чапаева попросила обязательно упомянуть ее в репортаже Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОМОЩЬ ПО-ЧАПАЕВСКИ

Людмила напоила нас бесплатным чаем и рассказала, что тоже рванула бы куда-нибудь, причем именно так - автостопом… Но. Работа. Дети.

- Вы вот что напишите, – потребовала она. - Была я недавно в Польше. Нет там такой русофобии, про какую говорят в телевизоре, потому что и украинцы там на русском разговаривают. Мне слово плохого никто не сказал.

Ваня нехорошо затих. Ждет крамолу…

- В польском магазине спрашивают на кассе – пять процентов от чека пожертвуете Украине? - продолжает рассказ Людмила. - Почему бы и нам не ввести такое - на поддержку наших мобилизованных. Да я бы за смену столько помощи набрала! Напишите – мое предложение.

- Вот это другое дело, – расслабился Ваня.

- Обязательно напишем, - обещаю.

P.S. «Отличная идея!» - воскликнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов на следующий день. – Спасибо за подсказку!

- Людмиле Чапаевой скажите спасибо, - говорю, - продавщице маленькой заправки у Светлого.

ПО ТЕМЕ

Как живет настоящая Россия: Журналисты Ворсобин и Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока

Через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог корреспонденты KP.RU прокладывают новый путь к русскому сердцу (подробнее)

Калининград гипнотизировал, двоился и ненавидел четверги: Как началось путешествие автостопом по России

“Отметелят. Рано или поздно” - решили журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев и все же отправились в путешествие через всю страну (подробнее)